 

Мэр Киева Кличко заявил, что четверть города все еще без света

26.11.2022, 14:30, Новости дня
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Четверть киевлян все еще без света, вернуться к плановым отключениям надеются в воскресенье, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире украинского телеканала.

По словам Кличко, 25% населения Киева без электроэнергии, но, если поработать, то можно выйти к плановым отключениям электроэнергии уже завтра, в воскресенье, передает РИА «Новости».

Между тем, генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Александр Фоменко заявил, что Киев обеспечен электроэнергией только на 30%, возвращение к плановым отключениям электроэнергии планировалось к понедельнику.

Ранее Укрэнерго сообщило о 25% дефиците мощности в энергосистеме.

До этого американское космическое агентство НАСА опубликовала сделанный ночью спутниковый снимок поверхности Земли. На нем видно, что Украина погрузилась в кромешную тьму.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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