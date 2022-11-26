 

“Мы уже не живем вместе”: после тайного интима с Николаевым Королева залетела и развелась

26.11.2022, 14:20, Разное
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Развод “Дельфина и Русалки” в свое время наделал много шума: поклонники не верили, что с виду идеальный союз мог развалиться. А некоторые фанаты, к слову, до сих пор таят надежду на то, что Игорь Николаев и Наташа Королева сойдутся, даже несмотря на то, что у обоих уже свои семьи и дети.

Злые языки упорно разводят экс-супругов с нынешними возлюбленными, но это не помогает – чуда не происходит, а их любовь жива, разве что, в старых интервью многолетней давности. В одном, к примеру, певица с трепетом вспоминала о тайном интиме с Игорем Николаевым. Дело в том, что артистка, привыкшая все рассказывать матери, скрывала от нее отношения, а тем более сексуальные.

В начале нулевых молодая, но уже успевшая хлебнуть горечи жизни из-за развода с главным усачем российской эстрады, Наташа Королева вновь давала интервью, в котором упоминала экс-супруга. Певица рассказывала, в какой момент поняла, что ее семья разваливается.

“У нас сложилась очень не простая жизненная ситуация. Мы уже не живем вместе и не являемся мужем и женой. Мы расстались, и это было сделано официально”, – делилась артистка.

Разрыв с “дельфином”, по ее признанию, давался нелегко. Но все изменила встреча с Сергеем Глушко. После того самого интервью всем стало ясно, что история с Игорем Николаевым давно в прошлом, а в сердце у Наташи Королевой другой мужчина, от которого она успела залететь и родить сына Архипа.


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