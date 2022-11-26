Вздыбленные штаны: 59-летний Зверев не смог совладать с мощной эрекцией у всех на виду

Сергей Зверев обожает внимание прессы и камер. На вечеринке серии MUSIC BOX PARTY, посвященной презентации клипа Аниты Цой и дню рождения генерального директора телеканалов MUSICBOX Наталии Палиновой, парикмахер хвастался разноцветным маникюром с покрытием шеллак и рассказывал, что этими руками даже посуду не моет. Да и когда ее мыть, когда все мысли сейчас о том, с кем заняться сексом в новогоднюю ночь. Ведь в оргазме под бой курантов есть особая романтика – брызги любви вместо брызг шампанского!..

“Правда, непонятно, когда предаваться любви, – ахает любвеобильный Сергей. – Ты сначала готовишься праздновать, потом вырубаешься”.

Заметив удивленные глаза журналиста, Зверев, который за словом в карман никогда не лезет, логично заметил: “Все интимом занимаются. А вы разве нет? Или у вас уже стояка нет? А у меня с ним все порядке, без проблем”.

И правда, штаны на звезде неприлично вздыбились, казалось, еще мгновение, и они треснут от напряжения. Судя по всему, ванька-встанька у Сережи внушительный – в народе такой размер называют “шлангом”.

Но в шоу-бизнесе именно это достоинство порой является порой главным инструментом успеха и открывает многие двери. Не зря же есть шутка: “Новая поза Камасутры – “Стань звездой”.