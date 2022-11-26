Певица Слава выдала дочь замуж: первые фото со свадьбы

Старшая дочь певицы Анастасии Сланевской, 23-летняя Александра Морозова, теперь официально жена. В минувшую пятницу Саша и ее давний возлюбленный, 25-летний Андрей, расписались в загсе Барвихи. Несколько минут назад невеста поделилась первыми снимками с торжества.

В соцсетях Александра опубликовала серию снимков, на которых запечатлены трогательные моменты праздничного вечера: торжественная церемония, роспись, летящий букет невесты… И, конечно, фото с гостями. Свидетелями рождения новой семьи были только самые близкие. В их числе – мама невесты певица Слава, которая пришла на свадьбу дочери вместе с супругом Анатолием Данилицким, и родной отец Александры Константин Морозов.

Пышное платье невесты, дополненное фатой и нежным букетом из белых гортензий, не осталось незамеченным – в соцсетях Александру завалили восторженными комментарии. А вот к наряду ее мамы у подписчиков возникло много вопросов. Их дочь певицы решила ответов. Как, впрочем, и расспросы про жениха. Об избраннике Морозовой известно не многое. 25-летний Андрей никак не связан с шоу-бизнесом и занимается автомобилями. До свадьбы влюбленные были знакомы 8 лет и за это время несколько раз то расставались, то сходились вновь.