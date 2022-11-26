Личное: “Не надо быть такой доброй с мужчинами”

Я сейчас готовлю новый курс, чтобы научить делать правильные шаги, объяснив самый базовый уровень: как графически выглядит поле, как растет или уменьшается фигура, как меняет поле каждый шаг, как выглядят на картинке поля косяки и сливы, их векторы и их компенсация, как выглядит вся динамика в поле графически, то есть на картинках.

Я так поняла, что пока вы не представляете это все визуально, у вас не получается разобраться в этой теме, вам кажется, что это очень сложно из-за ощущения нагромождения информации, которую вы не можете связать. Хотя нагромождения никакого нет.

Постараюсь сделать курс побыстрей, а пока будем наугад разбирать письма с ходами.

Вот это – автор вчерашнего письма, написала нам продолжение истории. Здесь все ходы как на подбор: один другого хуже.

Горе-луковое. Иначе автора и не назовешь.

elenas_gambit

Добрый день, еще раз, Вы опубликовали сегодня мое письмо, спасибо большое за разбор, мне стало легче увидев свои косяки, постараюсь не делать таких ошибок в будущем и уважительней относится к партнерам, правда у меня с этим большая проблема.

Вы волшебница, т.к. сразу как я отправила письмо Марек прислал мне сообщение, поцелуй.

У сожалению я не прочитала Ваш разбор еще..и получилось как получилось, но я старалась быть искренней в меру понимания своих ошибок

поцелуй

я – ты всегда был очень важен мне,жалею что не говорила с тобой. Знаешь когда влюбилась в тебя? когда ты рассказывал как угонял машину в школе и воровал часы. Тоже у меня есть несколько таких историй, к сожалению, но не говорила об этом, не знаю почему. Из-за расширителя очень болел язык и мне сложно было говорить. Знаю что ты переживал о общении, но мне всегда было очень интересно с тобой, чтобы иы не делали. Да, надо было больше говорить друг с другом.

(В ответ на крошечный шажок героя автор отпускает с цепи свой озверевший паровоз. Она просит прощения, что у нее стоял расширитель и она мало говорила, как будто парень до сих пор страдает от этого и мечется, хотя страдает и мечется только автор)

Не говорила тебе что в сексе мне было очень хорошо с тобой, да какой хорошо, нереально просто, никогда не ощущала такой тяги к кому-то, каждое твое дотрагивание меня возбуждало. Но надо жить дальше, я тебя есть девушка и я желаю тебе только самого хорошего в жизни. Ты сказал что мне не надо быть такой доброй с мужчинами, но не хочу быть кем-то другим

но пожалуйста, отпусти меня ( я правда не осознавала свои косяки и думала что он играется со мной)

(Она описывает ему свою страсть, умоляет его утолить ее жажду и голод, пишет длинный, пронзительный монолог вместо диалога. А под конец кокетливо отталкивает, чтобы спровоцировать на погоню. Как думаете, почему щипцы в конце удваивают слив?)

он – я отпущу тебя.ю но буду всегда помнить как меня тянет к тебе, всегда хотелось тебя трогать, обнимать, целовать

Всегда будет тянуть к тебе

Не смотря на то что у меня есть кто-то, всегда представляю секс с тобой

ни раз тебя раздевал в мыслях

(После ее слива с щипцами не важно, что он отвечает, что бы ни ответил, это не откроет ей ни крошки красного поля. Хотя любой его комплимент, самый маленький, но без ее щипцов открыл бы ей красное поле для шагов. Понимаете, почему?)

я – я тоже бы хотела тебя поцеловать, обнять и не только

он – и я бы хотел

– я – пожалуйста не надо

если у тебя есть уже кто-то…

(Здесь она и парня своего нового сливает, и себя, и даже свою родню до третьего колена, фигура ее после этого диалога уменьшается практически до нуля. То есть автор сделала худшее из того, что могла)

он – есть кто-то, но там нет такой физической тяги как к тебе

если я думаю о сексе то представляю тебч

я- у меня тоже такого нет ни к кому и не будет

он – но у тебя есть кто-то?

( не ответила на это)

я – мне надо работать, сказала тебе все, я не могу быть с тобой друзьями, слишком мне нравишься и тянет к тебе

когда ты не пишешь, я начинаю жить дальше, но когда пишешь я снова думаю о тебе..это не хорошо

(В короне равенства она использует свой слив как щипцы, а думает, что это шары с крючком. Объясните ей, почему нельзя никого завести, жалуясь на свой голод)

он – меня тоже тянет к тебе и притягиваешь меня

я- значит лучше и тебе мне не писать. заблокируй меня, т.к. я не могу

он – я хочу чтоб тебе было хорошо

я – я знаю

он – что я могу сделать если думаю о тебе и хочу тебя поцеловать и не только

я – иногда мне кажется что я так чувствую тебя

он -люблю фантазировать о тебе

я – я тоже, но не можем

он – можем если нам хорошо тогда

я – не можем. не люблю фантазировать о том, чего не будет

он – много бы отдал за такую пьянящую ночь с тобой

я – пожалуйста, я не могу, я хочу забыть.

хотела поделиться, что брата забрали в амрию и я правда не в лучшей психической форме сейчас

(Здесь целая комбинация пыточных инструментов: щипцы такие, щипцы сякие, удавки, мешки на голову. А под конец она переводит тему на брата в армии, то есть окатывает парня ледяной водой)

он – черт

хотел бы как-то тебе помочь

я – сделай как я попросила

буду всегда о тебе помнить

(“Отталкивает и притягивает”. Наверное думает, что мастерски делает “пикаперское ближе-дальше”, а на самом деле скалки с щипцами)

он – я тоже, и часто о тебе фантазировать

если будет желание на что-то большее когда то то дай знать

я – ок

он -и снова тебя в мыслях раздеваю, и не хочу чтобы одевалась

я – пожалуйста не надо

он – хорошо. извини

(Наверное, она решила научиться у него “играть” и “поиздеваться” в ответ, “разогрев и кинув”. С тем же самым успехом она могла бы встретить его у подъезда в черном плаще на голое тело, распахнуть этот плащ перед ним, напугав его, а потом с громким плачем убежать, крича ему “не надо меня догонять, не надо”. В результате всех манипуляций СЗ автора для парня уменьшилась до отрицательной величины)