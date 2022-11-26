Заниматься без цели и не протирать оборудование: распространенные ошибки, которые многие допускают в тренажерном зале

Иногда бывает, что даже самые упорные тренировки не приносят ожидаемого результата. Или вдруг приводят к неприятным последствиям, о которых вы вообще не задумывались на старте. Почему так? Все из-за досадных ошибок, которые мы все порой совершаем во время тренировок. Вот в чем они заключаются — возьмите на заметку и не повторяйте.

Пропускать разминку

Независимо от того, длится ли ваша тренировка 10, 30 или 60 минут, никогда нельзя забывать о разминке и заминке. Разминка разогреет ваше тело и подготовит мышцы к предстоящей работе. Без этого вы рискуете получить травму и надолго вывести себя из режима.

Разминка не должна быть долгой или сложной. Идеальна простая пяти-десятиминутная программа, в которой задействуются все основные группы мышц. Когда же дело доходит до заминки, вам нужно потратить еще пять-десять минут на растяжку мышц.

Не увеличивать нагрузки

Когда вы впервые начинаете ходить в спортзал, нагрузки могут показаться очень трудными. Но по мере того, как вы продолжаете выполнять эти упражнения, они становятся все легче и легче, потому что ваше тело привыкает к ним.

Если вы не будете увеличивать нагрузки, вы перестанете видеть результаты тренировок. Вы должны заставить свое тело прогрессировать, изменяя скорость или дистанцию бега и увеличивая вес. Помимо улучшения результатов, увеличение нагрузок также спасет вас от рутины и скуки от выполнения однообразных упражнений.

Не протирать оборудование

Просто представьте себе, что вы находитесь на беговой дорожке, бегаете некоторое время, с вас капает пот. Когда ваша тренировка заканчивается, вы берете свои вещи и спрыгиваете, направляясь к мату, чтобы растянуться и остыть. Вы ничего не забыли сделать? А если то же самое кто-то сделает перед вами?

Да, иногда вы можете честно забыть протереть тренажер после использования, но чаще всего люди просто предпочитают не тратить лишние десять секунд на это. В итоге спортивные залы становятся рассадниками бактерий, вирусов и грибков, вредных для здоровья. В следующий раз убедитесь, что вы вытираете все, чем пользуетесь, от фитнес-оборудования до свободных весов и скамеек, а также коврика, используемого во время заминки.

Не включать в программу силовые тренировки

Сейчас все более актуальным становится кардио, и люди переходят на эти тренировки, забывая о силовых нагрузках. Да, марафоны, езда на велосипеде и триатлон — это замечательные вещи, но знайте, что этого мало. Хотя кардио отлично подходит для улучшения кардиореспираторного здоровья, силовые нагрузки также необходимы, иначе тренировки будут бесполезными.

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Силовые тренировки имеют очень длинный список преимуществ, независимо от возраста и пола. Они не только укрепляют мышцы, но и увеличивают плотность костей, улучшают метаболизм и сжигают жир. Поначалу добавление силовых тренировок может показаться пугающим, но потом вы втянетесь и заметите положительные результаты.

Придерживаться плохой диеты

Технически это не ошибка, которую вы совершаете в тренажерном зале, но это довольно распространенная причина, по которой ваши тренировки не являются эффективными. На первом этапе занятий вам еще не нужно так сильно беспокоиться о времени приема пищи, но более интенсивные и длительные тренировки обязательно требуют правильного подхода к питанию.

Думайте о еде, как о топливе. Каждый раз перед едой спросите себя, будет ли то, что вы кладете в рот, наилучшим образом поддерживать ваше тело в оптимальном рабочем состоянии. Помните: то, что вы едите, подпитывает ваши тренировки. И неправильной диетой вы можете свести все свои старания на нет.

Заниматься без цели

Когда дело доходит до выбора ваших целей в фитнесе, настоятельно рекомендуется хорошо их продумать. Итак, цели должны быть конкретные, измеримые, достижимые, актуальные и ограниченные по времени. Как только вы сможете четко сформулировать задачи, то сможете лучше определить правильные действия для их достижения.

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Вот пример правильной цели: «В течение следующих трех месяцев я начну пробегать дистанцию в 3 км за 18 минут». Эта цель специфична для бега, измерима во времени, достижима при усердии, имеет отношение к тому, что вы уже делаете (бегаете), и ограничена во времени (в течение следующих трех месяцев).

Переутомляться во время тренировок

Должен быть идеальный баланс между слишком тяжелой и недостаточной работой, чтобы увидеть результаты тренировок. Хотя и то, и другое по-своему вредно, наиболее распространенной ошибкой является чрезмерное усердие, часто приводящее к тому, что называется перетренированностью. Она происходит, когда спортсмен выполняет больше тренировок, чем его или ее тело может восстановить. Из-за этого производительность снижается.

Главные признаки перетренированности — изменение частоты сердечных сокращений, проблемы со сном, боль в суставах, хроническое истощение, повышенная болезненность. Чтобы избежать этого, важно давать своему телу достаточно отдыха, включая перерывы между упражнениями в тренажерном зале, полные и активные дни отдыха и достаточное количество сна ночью.

Не пить достаточно воды

Хотя мы все знаем, что должны пить много воды в течение дня, остается вопрос, достаточно ли мы пьем во время тренировки? Если тело не будет получать достаточное количество жидкости во время тренировки, это может привести к обезвоживанию, чрезмерной усталости мышц или судорогам ног, головокружению, спутанности сознания. Чтобы избежать этого, всегда берите с собой на тренировку бутылку с водой.

Если вы отметили за собой одну или несколько ошибок, не расстраивайтесь. Внеся небольшие изменения в свои тренировки, вы станете получать максимум от своих занятий. Что бы вы ни делали, помните, что с каждым походом в спортзал вы приближаете себя к более здоровой и счастливой жизни.