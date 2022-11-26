 

«Это заговор англосаксов против Ирана»: эксперт подвёл итоги матча Англии и США

26.11.2022, 13:33, Разное
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Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире телеканала
«Россия-24» призвал немедленно начать международное расследование против сборных
Англии и США по футболу. По информации эксперта, британские и американские спортсмены
являются участниками заговора против Ирана.

«Матч между США и Англии – это явный договорняк. Американцы в футбол играть не умеют, а тут ничья в игре против одной из самых сильных сборных.
Есть и другие доказательства сговора, поэтому необходимо расследование и суд»,
– заявил эксперт.

Целью Лондона и Вашингтона является попытка не допустить выход сборной
Ирана в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Информацию о заговоре подтвердил публицист Николай Стариков.

«Госдеп, Израиль и Саудовская Аравия выделили
на эту операцию 30 миллионов долларов. Американские футболисты уедут из Катара миллионерами,
а сборная Англии получит огромный рекламный контракт от компании Saudi Aramco»,
– написал Стариков в своём Telegram-канале.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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