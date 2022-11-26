«Это заговор англосаксов против Ирана»: эксперт подвёл итоги матча Англии и США

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в эфире телеканала

«Россия-24» призвал немедленно начать международное расследование против сборных

Англии и США по футболу. По информации эксперта, британские и американские спортсмены

являются участниками заговора против Ирана.

«Матч между США и Англии – это явный договорняк. Американцы в футбол играть не умеют, а тут ничья в игре против одной из самых сильных сборных.

Есть и другие доказательства сговора, поэтому необходимо расследование и суд»,

– заявил эксперт.

Целью Лондона и Вашингтона является попытка не допустить выход сборной

Ирана в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Информацию о заговоре подтвердил публицист Николай Стариков.

«Госдеп, Израиль и Саудовская Аравия выделили

на эту операцию 30 миллионов долларов. Американские футболисты уедут из Катара миллионерами,

а сборная Англии получит огромный рекламный контракт от компании Saudi Aramco»,

– написал Стариков в своём Telegram-канале.

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