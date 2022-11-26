Когда не учли «право сильного»

Стрельба в Крымске: что это было.

Вечером 24 ноября возле торгового центра «Славянский» в небольшом кубанском городе Крымске раздались выстрелы. Стрелял 66-летний местный житель Владимир Жиров. Как выяснилось позже, он был разочарован результатами судебного разбирательства по разделу имущества со своей бывшей супругой.

Процесс развода Владимира и Галины начался еще в 2019 году, но тем, вокруг чего разыгралась вся последующая кровавая драма, стала квартира. Галина вместе с сыном Юрием продали жилье, а на полученные средства приобрели новую. Такой расход средств возмутил пенсионера, посчитавшего это махинацией с совместно нажитым имуществом. В суде гражданин даже сослался на психическое расстройство сына, из-за которого тот никак не мог бы самостоятельно распорядиться финансами.

Однако все аргументы не показались суду убедительными, поскольку бывшая жена сумела доказать, что средства не являются совместно нажитыми, а сын полностью вменяем.

Обжалования не привели к положительному судебному для Жирова исходу. Так и получилось 24 ноября.

Жиров в тот день стал преследовать бывшую супругу и угрожать ей. Галина, попытавшись обратиться за помощью, забежала в торговый центр, где за нее заступился один из посетителей, Владимир Волош. Он получил ранение и сейчас находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии. Не остался равнодушным и 69-летний охранник торгового центра Михаил Тунгулияди, за что поплатился жизнью. Его Жиров добил выстрелом в упор на парковке.

Фото: соцсети

После этого убийства стрелок отправился в сторону медцентра, где припарковал автомобиль. Там он увидел своих знакомых: 39-летнего Кирилла Саклиса и 53-летнего Сергея Бочкарева. Их Жиров тоже застрелил, поскольку, по сообщениям Следственного комитета, гражданин испытывал к ним «неприязненные отношения». Затем стрелок сел в автомобиль и поехал к дому сына, возле которого совершил самоубийство.

По сообщению депутата Госдумы Александра Хинштейна, Жиров получил разрешение на хранение и пользование оружием еще в 2019 году.

В его распоряжении было гладкоствольное ружье ВПО-209, по сути, являющееся модернизированной версией автомата Калашникова, но для спортивной стрельбы и охоты, без возможности стрелять очередью.

СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Глава СК Бастрыкин взял дело на личный контроль.

Всего за ноябрь произошло не менее шести инцидентов со стрельбой, которые так или иначе освещались в СМИ.

10 ноября в Курганской области гражданин открыл огонь по проезжающим машинам возле школы, никто не пострадал.

В этот же день на территории московского аэропорта Домодедово произошло ограбление со стрельбой.

12 ноября стрельба из автомата произошла в Приморье, возле местного кафе, из-за конфликта между посетителями.

13 ноября в Москве в фастфуд-кафе случилась потасовка со стрельбой — также без пострадавших.

В Анапе 15 ноября неплательщик за коммунальные услуги открыл огонь по прибывшим к нему полицейским и сотрудникам ЖКХ, потом забаррикадировался у себя дома, где и был убит в ходе штурма.

В Сочи 16 ноября произошла стрельба возле бара — один раненый.

Только в двух случаях было официально подтверждено, что выстрелы производились из травматических пистолетов.

1 марта 2022 года в силу вступили поправки в Уголовный кодекс и Федеральный закон «Об оружии».

Сейчас, чтобы получить лицензию на ношение оружия, нужна справка, которую могут выдать только в государственных и муниципальных медицинских учреждениях. Кроме этого, желающий приобрести оружие должен быть старше 21 года

(за исключением специально оговоренных в законе случаев). Эти поправки были внесены еще в 2020 году, но их рассмотрение и последующее принятие были ускорены в результате стрельбы в казанской школе 11 мая 2021 года, устроенной 19-летним Ильназом Галявиевым.

По мнению психотерапевта Анастасии Береновой, ситуации, подобные стрельбе в Крымске, все чаще говорят о состоянии общества и растущем напряжении в нем.

— К сожалению, тенденция с высокой вероятностью будет нарастать. Конечно, внутри нее лежит бытовой конфликт, но сам масштаб аффекта говорит о том, что огромное внутреннее напряжение человек вообще никак не сбрасывал безопасным способом и к тому же, как я поняла, был уверен в победе в суде, в праве и власти мужчины.

В отличие от предыдущих случаев стрельбы этот действительно не связан ни со школой, ни с социумом напрямую, стрелок взрослее и имеет право на оружие, но в целом структура аффекта похожа: самоубийство и убийство окружающих.

Анастасия Беренова говорит о том, что ответственность за ношение оружия неуравновешенными гражданами не лежит лишь на одном психиатре, это сложный комплекс факторов, которые могут привести к трагедии.

— Для таких решений мало запрещать или ужесточать выдачу оружия. Сейчас психическое здоровье становится очень хрупким. Как минимум стоит искать способы доносить до людей, какие есть способы справляться со стрессом, каковы первичные признаки психических отклонений и какую помощь можно получить. Это не стыдно. Важно как минимум снять стигматизацию с темы психиатрической помощи.

Во-вторых, все-таки нужно формировать культуру разводов. Это нормальный процесс, в который может быть включена досудебная медиация. Я бы добавила еще необходимость формирования ценности жизни, осуждения идеологии права сильного, но это, конечно, больше пафосная, чем реалистичная цель на короткой дистанции. А пока информирование об особенностях психических отклонений и навыки управления агрессией не помешали бы всем.

Анастасия Смирнова

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