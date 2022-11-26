Мавроди по-американски

Прародиной финансовых пирамид считается Голландия, где ещё в XVII веке мошенники, воспользовавшись ажиотажным спросом на луковицы тюльпанов, стали взимать деньги с клиентов, не располагая посадочным материалом.

Вариант «пирамиды» в виде продажи велосипедов путём веерного сбора денег по переписке, имел место в дореволюционной России. Аналогично действовала и невинная, казалось бы, рассылка «писем счастья» среди советских подростков.

В США первая финансовая пирамида была создана Чарльзом Понци в 1919 году и раскрыта всего через год. На рубеже XX – XXI веков подобные аферы зафиксированы в разных странах. В России 90-х появилось несколько таких АО и ТОО, наиболее крупным из которых было мавродиевское «МММ». От этой компании, собиравшей деньги якобы для инвестиций, но никуда не вкладывавшей их, пострадали, по разным подсчётам, от двух до 10-15 миллионов человек.

Однако самой долговечной и крупной – не по числу вкладчиков, а по объёму финансов, исчисляемых в десятках миллиардов долларов – стала фирма американца Бернарда Мейдоффа, лопнувшая в 2008–2009 годах.

В среду, 30 ноября, посетители рыбинского киноклуба «Современника» познакомятся с фильмом, в котором воссоздана реальная история падения по-настоящему «великого комбинатора». Оригинальное название The Wizard of Lies (дословно «Кудесник лжи», 2017) идущее от документальной книги Дианы Энрикес, в нашем прокате получило вольный перевод – «Лжец, Великий и Ужасный». Экранизацию сделал режиссёр и сценарист Барри Левинсон («Тутси», «Человек дождя», «Однажды в Голливуде»). Самого Мейдоффа — ещё при его жизни — блестяще сыграл Роберт Де Ниро, а его жену — Мишель Пфайфер. Фильм и оба актёра номинированы на несколько премий в разных категориях.

Заседание клуба пройдёт в ОКЦ, начало в 18 часов.