 

Беглец Виторган в тайне приполз к брошенной в России Нинидзе: Вместе

26.11.2022, 12:56, Разное
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Когда в Сети появилась фотография с Земли обетованной, где актер сидит рядом с удравшей туда Аллой Пугачевой, слухи о его побеге в Израиль подтвердились. Уже достаточно долгое время Максим Виторган живет за границей, а его девушка Нино Нинидзе (наверное, уже бывшая) осталась в России.

Долгое время было не понятно, что же творится в их отношениях. Грузинская актриса выкладывала неоднозначные посты в своем микроблоге, из-за которых народ думал, что она в печали, а поклонники критиковали экс-супруга Ксении Собчак, за то, что он бросил свою благоверную и уехал.

Максим Виторган не комментировал эту тему, зато нашел слова, чтобы напасть на своих коллег по цеху, которые на днях блистали на светском мероприятии. Впрочем, если верить журналистам, актер оказался не таким уж чистым – он не отказывает себе в удовольствии сниматься в кино…в России. Правда, никому об этом не рассказывает.

В прессе пишут, что тот самый гневный пост он разместил из Краснодарского края, где участвует в проекте, в котором, кстати, играет и Нино Нинидзе. Получается, что открестившийся от своей родины артист, можно сказать, в тайне приполз к возлюбленной и другим актерам – все ради искусства и, наверное, денег.

Журналисты пишут, что за каждую смену экс-супруг Ксении Собчак получает по 250 тысяч рублей. Что же касается Нино Нинидзе, то живет он отдельно от нее.

“Но проводили много времени вместе вне площадки, то есть, видимо, остались друзьями”, – пишут издания про Максима Виторгана.


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