Модный совет Ким Кардашьян: зимний оверсайз с секретом

Ким Кардашьян, известная своими пышными формами и оригинальным стилем, зарабатывает миллионы долларов на собственной сексуальности. Селебрити стала образцом для подражания для женщин по всему миру. Образом Кардашьян вдохновляются некоторые известные модельеры, а многие бренды просто копируют вещи из ее гардероба. Ведь каждой девушке хочется выглядеть красиво и стильно при любой погоде.

Три Х

Излюбленный прием Ким и ее сестер Кортни и Хлои — одежда, создающая Х-силуэт.

Кардашьян не стесняется подчеркивать фигуру с помощью тонких тканей и контурирующего белья. Такой силуэт всегда притягивает взгляды мужчин. При этом сексуальную одежду звезда выбирает не только по особым случаям, но и на каждый день. Черные цвет подойдет любой девушке: он стройнит и придает образу загадочности. А глянцевый блеск тканей сделает образ еще притягательнее.

Самый шик сезона, который ворвался в мир моды с подачи Ким, — сочетание Х-силуэта с верхней одеждой оверсайз. Кардашьян выбрала длинный пуховик светло-розового цвета. В этом сезоне актуальны все оттенки розового и лавандового. Пуховик-одеяло укутывает с ног до головы и согревает даже в самые лютые морозы. А еще такая модель визуально добавляет несколько сантиметров роста.

Пуховик Ким имеет гладкую текстуру, его цвет отдает перламутром, отчего смотрится особенно роскошно. Хотя от стеганых моделей тоже не стоит отказываться: ромбы и зигзаги в этом сезоне тоже будут актуальны.