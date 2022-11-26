 

Годы борьбы с расизмом впустую — в США до сих пор могут уволить за «неправильный» цвет кожи

26.11.2022, 12:55, Разное
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На этой неделе власти Сан-Франциско отправили в отставку главу местной избирательной комиссии, оправдывая своё решение планами внести в свои ряды расовое разнообразие. Этот вопиющий случай лишь демонстрирует, что проблема с дискриминацией в современных США стоит столь же остро, как и несколько десятилетий назад, заявил в интервью Fox News правозащитник Боб Вудсон.

Человек по имени Джон Арнц на протяжении 20 лет руководил избирательной комиссией в Сан-Франциско. До его вступления в должность выборы в этом городе напоминали дурную шутку. Люди часто находили в заливе Сан-Франциско плавающие урны для голосования.

Итак, Арнц навёл порядок во всём электоральном процессе, и этого особо никто не отрицает. Но на этой неделе избирательная комиссия Сан-Франциско уволила Джона Арнца. Почему? Потому что у него оказался неправильный цвет кожи, и они сами это признают.

Как заявил Арнцу президент избирательной комиссии Крис Жердонак: «Наше решение не касалось вашей работы. Но по прошествии 20 лет мы захотели принять меры в отношении городского плана о расовом равенстве».

Так вот, это решение незаконно. Федеральные и региональные законы Соединённых Штатов запрещают увольнять людей за их цвет кожи. И у нас есть целое подразделение по гражданским правам в Министерстве юстиции, призванное предотвращать подобные вещи.

И у нас было целое движение за гражданские права, созданное для того, чтобы людей никогда не увольняли из-за их цвета кожи. И тем не менее никто не говорит ни слова. Ни Барак Обама, ни глава Антидиффамационной лиги Джонатан Гринблатт, ни наш самопровозглашённый поборник морали — Национальная ассоциация содействия цветному населению. Ни слова! Никто им ещё не заплатил, чтобы они начали жаловаться.

Боб Вудсон не понаслышке знает о движении за гражданские права. Он основатель и президент Центра Вудсона. Он присоединяется к нам. Мистер Вудсон, большое спасибо за участие в нашей программе.

БОБ ВУДСОН, видный борец за гражданские права: Спасибо за приглашение, Такер.

Разумеется. Вы только что видели обе стороны этого вопроса. Если оказываешься в стране, где можно сказать: «Я тебя увольняю за то, как ты выглядишь», то приходишь к мысли, что последние 60 лет (борьбы за гражданские права в США. — ИноТВ) были потрачены впустую.

БОБ ВУДСОН: Это действительно так, Такер. Это оскорбительно и унизительно. На самом деле прогрессисты взяли в заложники богатое наследие движения за гражданские права и используют его как дубинку против ценностей нашей страны, хотя в действительности именно эти ценности позволили темнокожим американцам пережить рабство и дискриминацию.

В каком-то смысле мы сейчас находимся в худшем положении, чем за последние 50 лет и первые 100 лет со времён (принятия законов о расовой сегрегации. — ИноТВ) Джима Кроу. Всё потому, что Америка столкнулась не с расовым кризисом, а кризисом ценностей.

Дата публикации 24 ноября 2022 года.


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