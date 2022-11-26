«Деньги не пахнут» – чешское пиво продолжают поставлять в Россию

После начала российской спецоперации на Украине чешские пивовары наперегонки обещали прекратить экспорт в Россию. Однако, как пишет портал Lidovky, оказалось, что деньги не пахнут — и пенный напиток продолжает поступать в Россию, правда, преимущественно через посредников.



AP

После начала конфликта на Украине чешские пивовары наперегонки обещали прекратить экспорт в Россию, но реальность оказалась другой. Как пишет Lidovky, при взгляде на статистические данные о поставках чешского пива в этом году можно сказать, что деньги не пахнут — и пенный напиток продолжает поступать в Россию, правда, преимущественно через посредников.

Как отмечает издание, из цифр Чешского статистического института за последний квартал текущего года следует, что чешский пивной экспорт в Россию сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года всего на треть. В этом году за три квартала в Россию из Чехии ушёл миллион гектолитров пенного напитка.

Сначала в январе продажи стремительно выросли. В феврале, когда русские начали спецоперацию на Украине, поставки сократились, а в апреле упали ещё больше. В августе и сентябре экспорт уже почти сравнялся с теми же месяцами прошлого года, когда он был рекордным. Ни один из крупнейших пивоваренных заводов, к которым обратились журналисты, не признаётся в экспорте в Россию.

В текущем году РФ стала пятым крупнейшим покупателем чешского пива в мире, если говорить об объёмах, а в денежном эквиваленте она четвёртая среди сотни стран, куда Чехия экспортирует своё пиво. Однако неясно, кто нарушает свои мартовские обещания прекратить экспорт пива в Россию, а кто, напротив, их держит. Ясно, что принципиальную роль играет так называемый реэкспорт. Чешская фирма, которая даже не имеет никакого отношения к пивоварению, закупает необходимое количество у пивоваров и сама экспортирует партию в Россию.

«Пивовар продаёт продукцию какой-нибудь чешской компании, а она уже экспортирует пиво. Все налоги, пошлины оплачены, и всё законно. Вы не представляете, сколько подобных предложений мы получили», — заявил порталу менеджер одного из ведущих пивоваренных заводов в Чехии.

«Это соответствует моим подсчётам. В последние месяцы, освещённые статистическим институтом, значительно выросла стоимость пива в кронах. Это подсказывает, что может быть ещё какое-то связующее звено. Мы явно народ жуликов», — комментирует ситуацию Томаш Майер, который в Чешском сельскохозяйственном университете Праги преподаёт экономику пивоварения.

Больше всех из чешских пивоваренных предприятий от ухода из РФ страдает, по-видимому, принадлежащий государству «Будеевицки Будвар». В первые месяцы текущего года в Россию он ещё экспортировал, а потом полностью остановил экспорт. По словам генерального директора Петра Дворжака, продажи «Будвара» в РФ за весь год упадут на 80%. Из-за этого сократился и прежде растущий общий экспорт предприятия «Будеевицки Будвар».

«В Россию, которая в прошлом году входила в пятёрку крупнейших рынков, мы не экспортируем, даже с помощью третьих сторон. Но это негативно отражается на наших экономических результатах», — заявил Пётр Дворжак.

В экспорте пива в Россию не признаётся и лидер чешского рынка и крупнейший экспортёр «Пльзеньски Праздрой».

«В Россию мы не отправляем ни литра», — заверил Зденек Коварж, пресс-секретарь группы, которая экспортировала в Россию в основном премиальный «Пилснер Уркель». Однако на российском рынке по-прежнему на основании длительной лицензии производится марка «Козел».

Издание отмечает, что в экспорте не признаются и два чешских пивных завода «Старопрамен» и другие производители, к которым обратились журналисты.