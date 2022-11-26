Сила убеждения: Илон Маск пришел на важные переговоры с маленьким сыном

Поле того, как один из старших сыновей Илона Маска сменил пол и отказался от фамилии отца, 51-летний бизнесмен, похоже, решил больше времени уделять воспитанию своих детей (а их у него, на минуточку, уже 10!). Малыша X Æ A-Xii, которого два года назад Илону подарила его экс-возлюбленная певица Граймс, Маск часто берет с собой на рабочие встречи. И переговоры с сотрудниками недавно приобретенной бизнесменом соцсети, не стали исключением.

Как стало известно The Washington Post, в октябре этого года маленький Маск присутствовал при напряженном разговоре его отца с руководителем отдела модерации и безопасности Twitter* Йоэлем Ротом. По словам очевидцев, на которых ссылается издание, в штаб-квартире компании мальчик сразу почувствовал себя как дома. Он занял весь конференц-зал, который стал для него целой игровой площадкой – из-за количества приготовленных для него игрушек. А когда они ему надоели, стал бегать по штаб-квартире, приводя, конечно, в замешательство многих сотрудников компании. Стоит отметить, что через несколько дней после этого, Йоэль Рот подал в отставку.

Напомним, 28 октября основатель Tesla и SpaceX Илон Маск закрыл многострадальную сделку по приобретению Twitter*. Эта история началась еще весной, а летом бизнесмен внезапно передумал заключать сделку. Но все же он и руководство компании пришли к соглашению.

За неделю в компании произошло многое (и мы не про момент, когда Маск вошел в офис с раковиной в руках). Например, Маск планирует объявить об увольнении около половины сотрудников компании – а это примерно 3700 человек. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Также в его планах отмена режима удаленной работы, на который перешло большинство подчиненных, и введение платы в размере 20 долларов ежемесячно за синюю галочку, подтверждающую личность пользователя.

*Twitter заблокирован на территории РФ