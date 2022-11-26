Мнение: Путин и интеллект

На сайте Кремля опубликованы фотографии, снятые на конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2022.

Снимки сделаны во время дискуссии «Технологии искусственного интеллекта для обеспечения экономического роста», в которой принял участие и президент России Владимир Путин.

Повторюсь, фотографии опубликованы на сайте Кремля. А не каким-нибудь блогером-отщепенцем, решившим этими снимками продемонстрировать насколько Путин далек от народ….

Или я что-то не то увидел? Вопросы технологий искусственного интеллекта для обеспечения экономического роста только так и надо обсуждать? Широко и просторно?

Фотографии отсюда

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