Мнение: Путин и интеллект
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На сайте Кремля опубликованы фотографии, снятые на конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2022.
Снимки сделаны во время дискуссии «Технологии искусственного интеллекта для обеспечения экономического роста», в которой принял участие и президент России Владимир Путин.
Повторюсь, фотографии опубликованы на сайте Кремля. А не каким-нибудь блогером-отщепенцем, решившим этими снимками продемонстрировать насколько Путин далек от народ….
Или я что-то не то увидел? Вопросы технологий искусственного интеллекта для обеспечения экономического роста только так и надо обсуждать? Широко и просторно?
Фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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