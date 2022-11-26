 

Мнение: Путин и интеллект

26.11.2022, 12:47, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На сайте Кремля опубликованы фотографии, снятые на конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2022.

Снимки сделаны во время дискуссии «Технологии искусственного интеллекта для обеспечения экономического роста», в которой принял участие и президент России Владимир Путин.

Повторюсь, фотографии опубликованы на сайте Кремля. А не каким-нибудь блогером-отщепенцем, решившим  этими снимками продемонстрировать насколько  Путин  далек от народ….

Или я что-то не то увидел? Вопросы технологий искусственного интеллекта для обеспечения экономического роста только так и надо обсуждать? Широко и просторно?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09.22 / Ошибки фон дер Ляйен в санкционной политике играют на руку России

11.01.21 / Ришельё против мушкетёров

02.03.22 / На технику Apple установят российскую операционную систему

07.07.22 / Закопайте вещь в саду или подержите в соленой воде: как избавить купленный на барахолке сувенир от плохой энергии прошлого владельца

22.02.22 / Мнение: Уничтоженные на российской границе БМП ВСУ

28.02.22 / Украинская армия отступает: В ДНР поставили на “стоп” всеобщую мобилизацию

19.11.21 / Брэдли Купер наконец-то опроверг слухи о своей измене Ирине Шейк с Леди Гагой

19.09.22 / Власти Москвы рассказали, сколько туристов посетили Москву этим летом

27.02.22 / Семейный выход: Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с сыном принцем Джорджем на матче по регби

24.05.21 / Исследователь уверен, что множество исчезнувших британцев на самом деле попали во временной портал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика