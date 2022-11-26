Мнение: Экспансия Китая, или почему малый бизнес существует

Казалось бы, весь малый бизнес и в России, и на Западе должен был давным-давно разориться. Кредитов ему под нормальный процент не дают, налоги оптимизировать сложно, никакой экономии от масштаба и в помине нет. Когда депутаты принимают законы, на интересы малого бизнеса им в целом наплевать.

Вот, к примеру, очень характерное видео. Депутат Владислав Резник буднично требует убить малый ювелирный бизнес, увеличив на него налоговую нагрузку во много раз (ссылка):

Депутат Делягин возражает, объясняя очевидное — нельзя грабить людей просто потому, что ты можешь, это очень плохая практика, которая разрушает не столько экономику, сколько общество в целом, так как справедливо озлобляет ограбленных людей, делая их последовательными врагами государства. Но закон всё же принимают, так как Единая Россия — народная партия, а народ любые гонения на бизнес оценивает в целом положительно.

Мы с вами это уже обсуждали (ссылка), нет смысла повторяться. В России много бестолковщины и дуболомства, которые вредят нам сильнее, нежели любые санкции наших открытых врагов — нового тут ничего нет. Сегодня я снова поднял тему уничтожения ювелирных мастерских и магазинов, чтобы проиллюстрировать очевидное — у малого бизнеса нет сильных лоббистов, на его интересы крупным игрокам наплевать. Государство пытается малому бизнесу помогать, но подобные удары любую помощь перечёркивают начисто: разово помогли на 100 тысяч рублей, потом влупили дополнительных налогов на 5 миллионов в год.

И всё же малый бизнес в России существует, развивается и даёт хороший доход. Хотя казалось бы — как он может мечтать конкурировать с крупным бизнесом, у которого бесконечно больше ресурсов, и который может экономить за счёт эффекта масштаба?

Разгадка в том, что на самом деле от эффекта масштаба крупный бизнес скорее страдает, чем выигрывает. Тут как с небоскрёбами — экономии от строительства здания в 100 этажей не получается. Нужно делать глубокий фундамент, нужно делать защиту от ветра и землетрясений, нужно использовать дорогой сверхпрочный бетон и специальные стальные тросы для укрепления конструкции. В итоге небоскрёб получается не просто дороже, а на порядок-два дороже «неэффективных» одноэтажных коттеджей той же площади.

Так и с бизнесом. Мелкая проблема, которую в фирме из 5 человек директор решает по щелчку пальцев, в корпорации из 5 тысяч человек становится гниющей язвой, отжирающей на себя серьёзные ресурсы на протяжении многих лет. Корпорациям приходится постоянно тратить огромные усилия, чтобы не пасть жертвой бюрократов, вредителей, паразитов и карьеристов. Будни директора корпорации похожи на игру в бильярд верёвкой: пока приказ сверху дойдёт до конкретных исполнителей, он проходит через цепочку менеджеров, исказившись и затухнув на этом пути. Вызывающие смех явления типа корпоративных гимнов — это не самодурство начальства, как думают рядовые сотрудники, а проявление отчаяния, попытка хотя бы немного укрепить рыхлую структуру организации, чтобы задать общее направление движения.

У нас был печальный опыт СССР, который с экономической точки зрения как раз и был огромной корпорацией, размером со всю страну. По замыслу идеологов, такая корпорация должна была легко победить неорганизованных капиталистов, грызущихся и конкурирующих друг с другом. В реальности получилось иначе: СССР был настолько неэффективен, что даже зерно мы вынуждены были завозить из-за рубежа.

Повторюсь, достаточно открыть глаза, чтобы увидеть очевидное — сейчас в России 4 миллиона индивидуальных предпринимателей, и они твёрдо выдерживают конкуренцию, зачастую нечестную, со стороны огромных корпораций. В некоторых отраслях выигрывает крупный бизнес, в других — мелкий, в целом по экономике места хватает для всех.

Те же соображения применимы и к сравнению государств. Условная Индия неизмеримо мощнее условного Бутана, так как население Индии больше в 1800 раз. Однако маленький Бутан довольно стабилен, так как там все друг друга знают и всё под рукой, тогда как Индии приходится прикладывать огромные усилия, чтобы неизбежный для её гигантских размеров бардак не перерос в революцию или гражданскую войну. Премьер-министр Индии, Нарендра Моди, является одним из самых успешных и талантливых политиков современности. Доказательством тому служит уже тот факт, что Индия под его руководством не разваливается на части, но действует как более-менее единое государство.

Аналогичная ситуация и в Китае. Китай невероятно огромен, там живут полтора миллиарда человек. Размер приносит с собой проблемы, поэтому основные усилия Компартии Китая вынужденно направлены не на амбициозные внешние проекты, а на поддержание внутренней стабильности в стране. Получается неплохо, однако всё же мы видим, что даже 45 лет здорового капитализма, прошедшие с начала реформ Дэна Сяопина, ещё не позволили Китаю догнать по уровню жизни некоторых соседей, которые выиграть от эффекта масштаба в силу своей маленькости не могли.

Поэтому, когда наша проамериканская оппозиция зачитывает нам из методички страшилки про экспансию Китая, нужно задавать вопрос — если Китай захватит новые территории, сможет ли он их переварить?

В случае с Тайванем — да. Там живут те же китайцы, с той же культурой и языком, что и на материке. В случае с условной Сибирью — нет. Если завтра власть в России захватит какой-нибудь негодяй, который подарит Китаю наши территории, Китай попытается отказаться от подарка — подобно тому, как Евросоюз отказывается от Украины. Потому что новый регион, населённый народом с чуждой культурой и с другим языком, это сильнейший удар по стабильности. А стабильность для страны размером с Китай — это вопрос физического выживания государства, это приоритет номер один.

Таким образом, в физическую экспансию Китая я не верю. В политическую, экономическую и какую ещё угодно косвенную — верю, ибо мягкую силу Китай распространяет по планете уже весьма настойчиво. А вот в физическую экспансию — не верю совсем. Китай внутри собственных границ удовлетворительный порядок не навёл, у него с уйгурами и Гонконгом куча проблем, ему ещё Тайвань переваривать. Поэтому мы можем несколько расслабиться насчёт Сибири.

Приезжать к нам с чемоданами юаней китайцы будут непременно, тут стоит принимать разумные меры предосторожности. Пересекать границу на танках не будут — только если «пацифисты» каким-то чудом захватят Кремль и нападут по приказу США на Китай.