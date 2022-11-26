Мнение: Корона Спасателя в земных ресурсах

Самая опасная из корон – корона Спасателя.

Она позволяет опуститься ниже дна, чувствуя при этом свое духовное превосходство и личный контакт с Богом.

Когда Маслоу придумал свою пирамиду, где высшие потребности возникали только после удовлетворения низших потребностей, он имел в виду реальные потребности, а не те иллюзии, которую предлагает людям корона.

Самый первый, базовый уровень человеческих потребностей – потребность в безопасности.

Люди с дырой в безопасности расшатаны и суеверны, они легко вовлекаются в любые “духовные практики”, потому что активно ждут помощи свыше.

Это совсем не то, о чем говорил Маслоу, когда настаивал, что низшие потребности должны быть удовлетворены ранее духовных.

Он говорил, как должно быть в норме, он говорил про реальную устойчивость. Чтобы человек осознанно подходил к своему духовному развитию, он не должен быть голодным, но главное, он не должен быть перепуганным. Иначе за духовное развитие он примет свою иллюзию.

У испуганного человека локус контроля болтается вне границ как хвост осла, отгоняющего мух. За этот хвост очень легко схватить человека и таскать.

Поэтому расшатанными людьми, долго живущими в состоянии нестабильности и непредсказуемости, так легко манипулировать. Их функциональный орган контроля (локус контроля) все время тянется в мир за помощью. В норме в мир должен тянуться фокус внимания (исследование, познание, интерес), а локус контроля должен быть направлен внутрь границ (поддержание устойчивости, распределение своих ресурсов). А у людей с дырой в безопасности все наоборот. Фокус внимания их направлен внутрь (на страх, на боль, на голод), а локус контроля вовне (за помощью к другим).

Корона Спасателя может быть в любом ресурсе, где есть дыра, но нет желания признавать эту дыру.

Но самая главная и самая опасная корона Спасателя касается земных ресурсов.

Именно земные ресурсы (Экономика, Здоровье, Работа) обеспечивают физическое выживание.

Если у человека нет денег, если что-то угрожает его физическому здоровью, если нет работы, его потребность в безопасности требует изменений.

Однако эта сигнализация может быть быстро отключена короной.

Мы видим, что часто человек не идет лечиться, а устремляется в “духовные практики”, считая, что его вылечит Бог. Мы видим, что человек не ищет работу, считая, что работа сама его найдет “по воле Божьей”.

Мы видим, что человек без денег и с кучей долгов проигрывает очередной кредит или тратит его на сомнительные удовольствия или делает вложения в какую-то авантюру.

Корону легко узнать, если помнить, что она всегда внушает уникальность, особенность человека, избранность его и превосходство. Корона – враг скромности и уважения к другим людям.

“Я обычный”. Помните эту защитную мантру против любой короны? Обычный – это значит такой же как все, один из многих и оценивать свои шансы и риски нужно общими мерками.

Многим удавалось выиграть большую сумму в лотерею, в пирамиду, в казино? Значит и вы проиграете. Вот как должна рассуждать адекватная самооценка. Вы – обычный, а это значит шанс вашего особенного, мистического успеха равен вашей доле от количества всех остальных людей.

Совсем иное внушает корона. Корона внушает человеку, что он – с Богом на короткой ноге, что Удача обслуживает лично его, и если ему сейчас не везет, то долг Удачи перед ним копится.

Это касается любой короны, но корона Спасателя особенно коварна.

Она дает почувствовать духовное превосходство, она дает почувствовать богоизбранность.

Пусть он сползает в яму, ему кажется, что он парит высоко над другими и помогает другим.

В одном письме Александр спросил Аристотеля, может ли раб вести себя с достоинством, как свободный человек.

Аристотель ответил, что свободный человек отличается тем, что у него есть собственное имущество, которым он сам может распоряжаться. Раб не имеет ничего, чем мог бы сам распоряжаться, поэтому он не имеет и чувства собственного достоинства.

Достоинство начинается с личных ресурсов, которыми можно самостоятельно рулить.

“Твоя высшая власть будет еще более славной и почетной, если ты обратишь внимание на благосостояние народа. Властвовать над свободными и знатными людьми гораздо лучше, чем господствовать над рабами, пусть даже многочисленными”. (“Письмо Аристотеля Александру об управлении государством”, которое Аристотель написал, чтобы предостеречь воспитанника от безрассудного похода в Индию).

Чем отличаются благотворительность от слива под короной Спасателя, понимаете?