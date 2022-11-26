Бросит Ниночка – Личное мнение
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Внезапно порвало большого артиста Максима Виторгана, известного по роли мужа Собчак.
Всё враньё, заявил Масик.
Фото: Соцсети
Что враньё? Всё-всё. Но, в основном, только 2 момента.
Во-первых, ни в какой Израиль он не переехал. Во-вторых, с Ниночкой не расстался.
Спекуляции, манипуляции и провокации — так Виторган резюмировал все неприятные ему слухи.
Вот лично я вообще доверчивый человек. Фотография из Израиля? Ну, случайность. Ниночка тусит на вечеринках в Москве одна? Значит, Масику просто лень, и он остался полежать на диване.
Долой всякий слухи! А также спекуляции, манипуляции и провокации.
Обругав всех, Масик не успокоился. Раскритиковал ещё и тех, кто ходит на вечеринки и продолжает тусить. Ну, молодцы, иронизирует габаритный талант, устроили гламур имени самих себя. На вечеринке, вроде как, была и Ниночка.
В общем, этого Виторгана не поймёшь. Бубнит что-то, ругается — наверное, Ниночка его всё-таки скоро бросит.
Как считаете?
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Источник: Лена Миро
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