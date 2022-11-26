 

Мнение: Две этики

26.11.2022, 11:40, Разное
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B течение суток к теме смерти обратились и Путин, и Зеленский. Путин на встрече с матерями сказал примерно следующее – все равно все умрут, поэтому главное – как ты жил и успел ли ты выполнить свой долг, реализовать свою цель. Зеленский заявил: нас пытались убить голодом, теперь убивают холодом. Но мы выживем и победим смерть.

Два принципиально разных посыла: жизнь, целью которой является смерть, или жизнь целью которой является сама жизнь. Этика смерти против этики жизни.

Источник: Эль Мюрид


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