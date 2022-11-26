 

“Сладко и быстро”: после слов Авербуха об измене Арзамасова сделала заявление

26.11.2022, 11:35, Разное
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Отношения
27-летней Лизы Арзамасовой и 48-летнего Ильи Авербуха всколыхнули общественность.
Такая большая разница в возрасте всегда настораживает, поэтому и поклонники
Лизы, и фанаты Ильи долго не верили в искренность чувств пары. Невзирая на все
домыслы, пара поженилась, а через год стала родителями сына.

Илью Авербуха
часто спрашивают и о личной жизни, и о секрете счастливого брака. А в одном из недавних
разговоров с журналистами фигурист высказался на тему измен. Муж Лизы
Арзамасовой считает, что измена ведет к краху отношений и чувств. Обман и избегание
ответственности — это мучение для Авербуха.

После этих слов злые
языки заподозрили неладное в браке звезд. Лизу Арзамасову стали обвинять в
измене мужу из-за времяпрепровождения в компании молодого фигуриста Никиты
Кацалапова. Напомним, что пара вместе участвует в проекте “Ледниковый
период”.

Скорее всего,
слухи о разладе с Авербухом — это всего лишь домыслы. Поклонники Лизы
Арзамасовой уверены, что у девушки даже нет времени на измены из-за плотного
графика. Так, актриса даже сделала заявление, что после спектаклей не успевает
отдохнуть.

“А как
уснуть после спектакля? Возможно, после “Золушки” я буду сладко и
быстро засыпать и видеть волшебные сны, а вот после Фёдора Михайловича в голове
многослойные цитаты”, — рассказала Лиза.


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