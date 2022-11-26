“Сладко и быстро”: после слов Авербуха об измене Арзамасова сделала заявление

Отношения

27-летней Лизы Арзамасовой и 48-летнего Ильи Авербуха всколыхнули общественность.

Такая большая разница в возрасте всегда настораживает, поэтому и поклонники

Лизы, и фанаты Ильи долго не верили в искренность чувств пары. Невзирая на все

домыслы, пара поженилась, а через год стала родителями сына.

Илью Авербуха

часто спрашивают и о личной жизни, и о секрете счастливого брака. А в одном из недавних

разговоров с журналистами фигурист высказался на тему измен. Муж Лизы

Арзамасовой считает, что измена ведет к краху отношений и чувств. Обман и избегание

ответственности — это мучение для Авербуха.

После этих слов злые

языки заподозрили неладное в браке звезд. Лизу Арзамасову стали обвинять в

измене мужу из-за времяпрепровождения в компании молодого фигуриста Никиты

Кацалапова. Напомним, что пара вместе участвует в проекте “Ледниковый

период”.

Скорее всего,

слухи о разладе с Авербухом — это всего лишь домыслы. Поклонники Лизы

Арзамасовой уверены, что у девушки даже нет времени на измены из-за плотного

графика. Так, актриса даже сделала заявление, что после спектаклей не успевает

отдохнуть.

“А как

уснуть после спектакля? Возможно, после “Золушки” я буду сладко и

быстро засыпать и видеть волшебные сны, а вот после Фёдора Михайловича в голове

многослойные цитаты”, — рассказала Лиза.