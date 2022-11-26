Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года

Не возвращайтесь к былым

возлюбленным! Хотя соблазн будет большой. Ретро Марс на этой неделе будет

тащить нас в прошлое и ссориться с Венерой. Так что ничего хорошего из попыток

реанимировать старые истории не выйдет, потому что нет мира между двумя

началами, инь и ян. Что ж, найдутся и другие, не

менее интересные занятия!

Неделя начнется с воссоздания

коалиции Марса и Сатурна – она уже была в конце сентября. Сейчас у нас будет

возможность изменить решения, принятые тогда, и переиграть. Но вот стоит ли?

Тут надо отнестись серьезно, потому

что Сатурн шутить не любит и может потом упереться. Не раздумывая можно только

просить прощения за нанесенные обиды – о таком вы точно не пожалеете.

Всю неделю звезды будут по очереди

негативить в адрес Нептуна. Он топчется на месте и пока очень слаб. Поэтому

творческим личностям и психологам будет тяжеловато. Будьте готовы держать удар,

и на всякий случай не делайте ничего такого, что могут вам поставить в вину.

Проблемный Нептун может проиграться

как грязные сплетни, фейки, мошенники, подковерная борьба, а также дожди,

потопы, аварии на воде. Нужно быть осторожнее и стараться не врать – этого

достаточно, чтобы нормально провести эту неделю. Само собой, для бизнеса,

свадьбы, покупки недвижимости неделя не очень подходит. Если вы будете делать

это, тщательно проверяйте все вводные.

Хорошо и безопасно заниматься собой.

Отбросить все и сохранить себя, как основу, как искусственную елку, на которую

вы потом повесите ветки и игрушки. Пытайтесь услышать себя, подбадривать,

кормить здоровой пищей.

На это не грех потратить все

выходные: купить билеты в спа, уехать в баню, отоспаться – но только не

работать. Для этого у нас с вами будет следующая неделя.

Овен

Звезды считают, что вы чаще других

будете сталкиваться на этой неделе с неправдой, поэтому вам нужно стать

немножко Фомой неверующим. «Доверяй, но проверяй!» – напишите на доске. В

субботу все пазлы совпадут в идеальную картинку для Овна: у вас будут и силы, и

настроение, чтобы жить и радоваться!

Телец

Будьте осторожны с финансами,

особенно с повторными платежами или подписаниями документов. Войдите в образ

Сатурна, строгого и педантичного, вам это поможет. Ваше комьюнити – самое

слабое звено недели: друзья и знакомые могут повиснуть на вашем плече, прося

помощи. Решение принимать вам.

Близнецы

Ретро Марс в вашем знаке очень силен

за счет связи с Сатурном, но вот беда, этот старик поддерживает и вашу

соперницу Венеру. Так что вы будете вести дуэль на равных. В личной жизни,

бизнесе, личных покупках и продажах могут быть конфликты. Рассчитывайте только

на себя – Марс этому вас хочет научить.

Рак

Вы можете чувствовать себя немного не

в своей тарелке, так как ситуация очень сильна изменится по сравнению с той, что

была еще 2 недели назад. Старайтесь не поддаваться искушениям, не тратьте

деньги на сомнительные вещи. Спрашивайте у себя: что вы думаете, что считаете

правильным сделать?

Лев

Так случилось, что благодать звезды

готовы пролить на этой неделе только на огненные знаки, и то лишь в выходные.

До этого вам придется, как и всем, отбивать мячи, бегать по полю и вытирать пот

со лба. Неделя не простая, зато в уикенд вы короли – делайте, что

заблагорассудится!

Дева

Личная жизнь и работа – уязвимые

сферы для Дев. Старайтесь не предпринимать ничего кардинального, а если уж

придется, то следите, чтобы вас не обманули. Особенно это касается любви и

романтики. В выходные навестите бабушку или других старших родственников –

встреча пополнит ваш внутренний ресурс.

Весы

В учебе, документах и общении у Весов

напряженка: всплывают какие-то старые долги или последствия ошибок в бумагах,

отчетах, письмах. Держите себя в руках и педантично разбирайте проблемы по мере

поступления. Вы справитесь, и проведете выходные в прекрасном настроении.

Скорпион

Неподходящая неделя для финансовых

дел, бизнеса, смены работы, открытия счета в банке. Но зато вы можете собрать

отличную коллекцию того, что вам не нужно, с кем лучше не иметь дело и т.д. Иметь

свой черный список – круто. В выходные ситуация кардинально изменится и у вас

появится повод для радости.

Стрелец

Меркурий и Венера в вашем знаке на

этой неделе в печали, поэтому излучать уверенность в себе вам может быть

сложно. Да и нужно ли? Не играйте роль того, кем вы не являетесь. В выходные

спорт, творчество, уход за внешностью, развлечения и игры с детьми поднимут

вашу энергетику до максимума.

Козерог

Ваш Плутон всю неделю будет выяснять

отношения с владыкой черной кармы Лилит, и возможно, вам придется переосмыслить

кое-какие свои поступки и выборы, потому что вам за них прилетит. А если все

будет отлично, значит вы светлый и мудрый человек, с чем вас очень хочется

поздравить!

Водолей

Ваш Сатурн в роли третейского судьи

или третьего лишнего – в общем, на этой неделе вы можете отказаться меж двух

огней, с которыми не хочется ссориться. Возможно, вы будете делать выбор,

покупая что-то, или принимая решение в личной жизни. В общем, придется все

хорошенько взвешивать!

Рыбы

В вашем знаке активность: сначала

прямым стал Юпитер, а в грядущее воскресенье прямо пойдет и Нептун. Ну а до 4

декабря он будет топтаться на месте, так что какие-то ваши дела могут

зависнуть. Готовьтесь к тому, что скоро все закрутится и завертится, а пока

отдыхайте, не пытайтесь бежать впереди паровоза.