Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
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Не возвращайтесь к былым
возлюбленным! Хотя соблазн будет большой. Ретро Марс на этой неделе будет
тащить нас в прошлое и ссориться с Венерой. Так что ничего хорошего из попыток
реанимировать старые истории не выйдет, потому что нет мира между двумя
началами, инь и ян. Что ж, найдутся и другие, не
менее интересные занятия!
Неделя начнется с воссоздания
коалиции Марса и Сатурна – она уже была в конце сентября. Сейчас у нас будет
возможность изменить решения, принятые тогда, и переиграть. Но вот стоит ли?
Тут надо отнестись серьезно, потому
что Сатурн шутить не любит и может потом упереться. Не раздумывая можно только
просить прощения за нанесенные обиды – о таком вы точно не пожалеете.
Всю неделю звезды будут по очереди
негативить в адрес Нептуна. Он топчется на месте и пока очень слаб. Поэтому
творческим личностям и психологам будет тяжеловато. Будьте готовы держать удар,
и на всякий случай не делайте ничего такого, что могут вам поставить в вину.
Проблемный Нептун может проиграться
как грязные сплетни, фейки, мошенники, подковерная борьба, а также дожди,
потопы, аварии на воде. Нужно быть осторожнее и стараться не врать – этого
достаточно, чтобы нормально провести эту неделю. Само собой, для бизнеса,
свадьбы, покупки недвижимости неделя не очень подходит. Если вы будете делать
это, тщательно проверяйте все вводные.
Хорошо и безопасно заниматься собой.
Отбросить все и сохранить себя, как основу, как искусственную елку, на которую
вы потом повесите ветки и игрушки. Пытайтесь услышать себя, подбадривать,
кормить здоровой пищей.
На это не грех потратить все
выходные: купить билеты в спа, уехать в баню, отоспаться – но только не
работать. Для этого у нас с вами будет следующая неделя.
Овен
Звезды считают, что вы чаще других
будете сталкиваться на этой неделе с неправдой, поэтому вам нужно стать
немножко Фомой неверующим. «Доверяй, но проверяй!» – напишите на доске. В
субботу все пазлы совпадут в идеальную картинку для Овна: у вас будут и силы, и
настроение, чтобы жить и радоваться!
Телец
Будьте осторожны с финансами,
особенно с повторными платежами или подписаниями документов. Войдите в образ
Сатурна, строгого и педантичного, вам это поможет. Ваше комьюнити – самое
слабое звено недели: друзья и знакомые могут повиснуть на вашем плече, прося
помощи. Решение принимать вам.
Близнецы
Ретро Марс в вашем знаке очень силен
за счет связи с Сатурном, но вот беда, этот старик поддерживает и вашу
соперницу Венеру. Так что вы будете вести дуэль на равных. В личной жизни,
бизнесе, личных покупках и продажах могут быть конфликты. Рассчитывайте только
на себя – Марс этому вас хочет научить.
Рак
Вы можете чувствовать себя немного не
в своей тарелке, так как ситуация очень сильна изменится по сравнению с той, что
была еще 2 недели назад. Старайтесь не поддаваться искушениям, не тратьте
деньги на сомнительные вещи. Спрашивайте у себя: что вы думаете, что считаете
правильным сделать?
Лев
Так случилось, что благодать звезды
готовы пролить на этой неделе только на огненные знаки, и то лишь в выходные.
До этого вам придется, как и всем, отбивать мячи, бегать по полю и вытирать пот
со лба. Неделя не простая, зато в уикенд вы короли – делайте, что
заблагорассудится!
Дева
Личная жизнь и работа – уязвимые
сферы для Дев. Старайтесь не предпринимать ничего кардинального, а если уж
придется, то следите, чтобы вас не обманули. Особенно это касается любви и
романтики. В выходные навестите бабушку или других старших родственников –
встреча пополнит ваш внутренний ресурс.
Весы
В учебе, документах и общении у Весов
напряженка: всплывают какие-то старые долги или последствия ошибок в бумагах,
отчетах, письмах. Держите себя в руках и педантично разбирайте проблемы по мере
поступления. Вы справитесь, и проведете выходные в прекрасном настроении.
Скорпион
Неподходящая неделя для финансовых
дел, бизнеса, смены работы, открытия счета в банке. Но зато вы можете собрать
отличную коллекцию того, что вам не нужно, с кем лучше не иметь дело и т.д. Иметь
свой черный список – круто. В выходные ситуация кардинально изменится и у вас
появится повод для радости.
Стрелец
Меркурий и Венера в вашем знаке на
этой неделе в печали, поэтому излучать уверенность в себе вам может быть
сложно. Да и нужно ли? Не играйте роль того, кем вы не являетесь. В выходные
спорт, творчество, уход за внешностью, развлечения и игры с детьми поднимут
вашу энергетику до максимума.
Козерог
Ваш Плутон всю неделю будет выяснять
отношения с владыкой черной кармы Лилит, и возможно, вам придется переосмыслить
кое-какие свои поступки и выборы, потому что вам за них прилетит. А если все
будет отлично, значит вы светлый и мудрый человек, с чем вас очень хочется
поздравить!
Водолей
Ваш Сатурн в роли третейского судьи
или третьего лишнего – в общем, на этой неделе вы можете отказаться меж двух
огней, с которыми не хочется ссориться. Возможно, вы будете делать выбор,
покупая что-то, или принимая решение в личной жизни. В общем, придется все
хорошенько взвешивать!
Рыбы
В вашем знаке активность: сначала
прямым стал Юпитер, а в грядущее воскресенье прямо пойдет и Нептун. Ну а до 4
декабря он будет топтаться на месте, так что какие-то ваши дела могут
зависнуть. Готовьтесь к тому, что скоро все закрутится и завертится, а пока
отдыхайте, не пытайтесь бежать впереди паровоза.
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