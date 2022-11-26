Московский пенсионер, по ошибке поставивший все свои сбережения на победу Саудовской Аравии в матче с Аргентиной, попал в список Forbes

72-летний москвич Терентий Федюков неожиданно для себя занял 57 строчку в российском списке Forbes после того, как поставил все свои накопления на победу Саудовской Аравии в футбольном матче против Аргентины.

Разбогатеть пенсионеру помогло плохое зрение: он был уверен, что делает ставку в матче «Спартак-Арсенал».

Терентий Федюков является активным болельщиков московского «Спартака» с 1960-х годов. В молодости он входил во Всесоюзную сборную по футболу и забил гол в финале Всесоюзного чемпионата 1977 года. На пенсии мужчина регулярно делал ставки на победу любимой команды во всех матчах.

В прошлом году внуки провели пенсионеру интернет и показали сайт, на котором можно делать ставки на спорт. Недавно он зашёл в международный раздел и поставил все свои накопления – почти 150 тысяч рублей – на победу Саудовской Аравии против Аргентины. При этом сам Терентий Егорович был убеждён, что ставит на «Спартак» в матче с «Арсеналом». Поскольку он стал единственным москвичом, поставившим на ближневосточное королевство, его призовая выплата составила 850000:1.

Вскоре после получения призовой выплаты пенсионер стал не только обладателем огромного состояния, но и главой многочисленного семейства. В первые часы к нему домой пришли 5 внебрачных сыновей, 7 дочерей, 22 внука и бывшая супруга, с которой он развёлся в 1987 году. Новоиспечённые родственники утверждают, что будут заботиться о любимом дедушке до самой его смерти.

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