 

Почти половина итальянцев на 50% сократили свои расходы на еду

26.11.2022, 11:30, Разное
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Почти половина итальянцев на 50% сократили свои расходы на продукты питания, пишет Canal 26. Главная причина подобного изменения в семейных бюджетах вызвана ростом тарифов и увеличением цен на продовольственные товары, говорится в материале.

Давайте поговорим об Италии. Эту страну не миновала инфляция, из-за которой итальянцы, согласно опубликованной несколько дней назад статистике, урезали на 50 процентов расходы на продукты питания.

Инфляция и падение зарплат стали для Италии тревожной новостью. По опубликованным недавно данным, 47 процентов итальянцев, то есть почти половина, урезали на 50 процентов расходы на еду. Рост тарифов и цен на продукты — главная причина этих изменений в семейных бюджетах, что оказывает влияние на местную экономику.

Чтобы привести дополнительные данные, вспомним о том, что инфляция в Италии ускорилась. Например, в октябре, согласно данным, опубликованным Национальным институтом статистики Италии, она достигла 11,8 процента в годовом исчислении — самого высокого уровня с марта 1984 года. Естественно, инфляция выросла прежде всего из-за роста цен на энергоносители.

В сентябре из-за роста цен на продукты питания инфляция выросла на 8,9 процента в годовом исчислении. Однако, как я вам ранее сообщал, в октябре она составила 11,8 процента в годовом исчислении и оказалась самой высокой с марта 1984 года.


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