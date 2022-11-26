Как гулять по зимнему Санкт-Петербургу, чтобы не замерзнуть: 5 хороших заведений с видом на 10 достопримечательностей

Начать прогулку можно с Исаакиевской площади – одного из мест с высочайшей концентрацией грандиозных зданий и, буквально, с целой улицей пятизвездочных отелей, каждый из которых имеет свой вид на собор. Площадь включена в список Всемирного наследия, ведь здесь все здания без исключения имеют колоссальную историю, будь то Мариинский дворец, гостиницы «Астория» и «Англетер», Дом министерства государственных имуществ или в прошлом частные дома Лобанова-Ростовского, и Мятлевых, особняки Зубова и Миллера, доходные дома Шиля и Китнера.

Исаакиевская площадь Шеф-повар Мануэль Сурачи у нового ресторана Da Manu

Зимой с Невы и меньших рек дует промозглый ветер, так что предлагаем гулять под прикрытием более узких улиц и переулков. С Исаакиевского сквера у «Астории» сверните на Большую Морскую. Здесь в ноябре, в историческом – конечно же! – здании, открылась очень атмосферная пиццерия Da Manu (“У Мануэля»), названная так по имени бренд-шефа Мануэля Сурачи. “Italiano vero” предлагает исключительно итальянские блюда: пиццу с уникальной рецептурой тончайшего хрустящего теста, потрясающую пасту (включая мальтальяти, строцапретти и совершенно деликатесные равиоли), традиционные итальянские закуски, а на горячее – пикантную дораду, осьминога по-сицилийски и котолетту алла миланезе из индейки.

Строцапретти с рагу из кабана и ндуей Пицца с мортаделлой и фисташками

Изрядно подкрепившись и запив венецианские специалитеты фирменным просекко АМ, отсюда через Гороховую можно вырулить на Малую Морскую – одну из самых престижных и одновременно одну из наиболее «литературных» улиц Петербурга. Во флигеле дома 17 когда-то жил Н.В.Гоголь, написавший здесь свои главные произведения, а многие русские писатели почему-то любили селить на этой улице, как бы она на тот момент не называлась, своих персонажей.

Гуляя по центру, сложно миновать Невский проспект. Так что проходим по нему вправо, мимо пышного отеля «Талион», по Зеленому мосту через Мойку, мимо барочного, розового, словно марципановый торт, Строгановского дворца, мимо лютеранской церкви Петра и Павла, открывающейся в прогалине между зданиями, – и оказываемся на площади Казанского собора. Тут главная достопримечательность момента – начавший новую жизнь знаменитый книжный магазин в еще более знаменитом Доме Зингера.

Угловая башня Дома Зингера

Памятник архитектуры федерального значения был возведен в начале ХХ в. по проекту Павла Сюзора для компании «Зингер». Этот зодческий феномен, опережавший во многом свое время, невероятно красив, особенно после только что завершившейся реконструкции. Стеклянный глобус, крылатые валькирии (одна – со швейной машинкой Zinger), внезапный белоголовый орлан США на угловой башне, большие витражные окна и всевозможные декоративные элементы – все это поводы для долгого любования зданием снаружи. А внутри – один из самым крупных книжных магазинов Европы и новое Rene Café, где можно отдохнуть и попить кофе с видом на возвышающийся напротив Казанский собор. Конечно, о столике у панорамного окна надо позаботиться заранее. Работающее с середины ноября кафе с русской и французской кухней уже стало самым востребованным центральным местом для завтраков. Что уж говорить о видовых окнах!

Утренний бутерброд с красной икрой в Rene Cafe Бренд-шеф Rene Cafe Роман Киселев

Утром на весь книжный магазин разносятся ароматы выпечки от Антона Исенина: круассанов, дэнишей, ватрушек, пышек с фундучным кремом. Однако, тут можно не только позавтракать, поскольку бренд-шеф Роман Киселев позаботился обо всех категориях гостей, собрав полноценное меню и соблюдя оптимальный баланс между современностью и традициями. Само кафе – типичное городское, европейское, но детали с намеком на ретро делают его еще более уютным и «своим». Узнаваемые чашки Императорского фарфорового завода, милые «советские» тарелки, винтажные икорницы, подносы, розетки для варенья греют душу, в то время как чай и кофе греют тело.

Фрески собора Воскресения Христова (Спас-на-Крови)

От Дома Зингера дойдем до Спаса-на-Крови и Конюшенной, сдав вправо от Иверской часовни-ризницы к набережной Мойки, тоже вывернувшей направо. На Яндекс Картах ориентируемся на здание, по старой памяти обозначенное как туалет – хотя таковым оно давно уже не является и перестроено до неузнаваемости, став похожим на особняк. Здесь находится новая траттория Антонио Фреза Marso Polo с сицилийско-североитальянским меню. В арсенале кухни – дровяные печи для пиццы, получающейся с правильными, как бы горелыми пузырями, специально собранный и привезенный из Тосканы мангал, небольшая сыроварня. Да и продукты тут тоже почти (или совсем) итальянские: сыры – моцареллу, буррату, страчателлу, рикотту – делают сами из молока коров породы джерси, а для лимончелло используют собственные лимоны, растущие прямо в ресторане.

Траттория Marso Polo Траттория Marso Polo Михайловский инженерный дворец, Марсово поле и Летний сад зимой

Минуя Михайловский сад и уделив должное внимание Михайловскому дворцу, пересечем Инженерный сквер и перейдем через Фонтанку, взяв затем примерный курс на Таврический сад, к следующей точке отдыха. По пути сделайте совсем небольшой крюк, чтобы заглянуть в тайный исторический садик Сен-Жермен, что находится на Литейном в необычном тройном дворе дома Пеля. Если раньше вы тут не были – это романтичное место обязательно стоит посетить; если были – объяснять зачем будет лишним. Не только Александр Пель, но и другие заметные архитекторы своего времени приложили руку к этому странному, по-петербургски мрачноватому дому, однако лишь под его именем здание вошло в городскую историю. Ходят легенды, что, бывало, во дворе пел Шаляпин и читала стихи Ахматова. Садик с фонтаном в 1960-80-е годы был очень популярен у творческой интеллигенции, особенно у поэтов и представителей ленинградского рока.

Сад Сен-Жермен Арка, ведущая во двор дома А. Пеля

Далее по Литейному и улице Некрасова направляемся к ресторану Bourgeous Bohemians (или сокращенно BoBo), занимающему вторую строчку в петербургском рейтинге Where To Eat 2022 благодаря гастрономическим изыскам от братьев Гребенщиковых. В нынешнем году Артем Гребенщиков также был назван лучшим шеф-поваром Санкт-Петербурга, и его авторский сет Signature, уже девятый по счету – тому подтверждение. Сет состоит из 9 блюд, которых нет в меню à la carte. Описывать бесполезно, смотрите на фото и восхищайтесь.

Глубоководный морской гребешок с маринованным ревенем и домашним укропным соусом Лангустин с хурмой и эмульсией из икры и панцирей лангустина, чипсами из печеной капусты Утиная грудка с сушеными овощами и концентрированным мясным соусом Шоколадные конфеты с карамелью из белых грибов

Вдохновляющее гастрошоу можно завершить встречей с находящимся неподалеку прекрасным. Дом печального ангела на углу улиц Восстания и Жуковского – еще один объект нетуристического Петербурга. Лучше рассматривать это творение эпохи модерн при свете дня, чтобы видеть все детали, но зато при вечернем освещении Дом с ангелом покажется куда более загадочным и декадентским. Здесь тоже есть своя легенда: якобы дочь домовладельца Бадаева, старосты домовой церкви при Петербургской духовной семинарии, выбросилась из окна, и в память об этом в 1906 году на щипце угловой части дома появилась горюющая дева-ангел. Помимо барельефа, дом очень богато и интересно украшен, так что за эту работу автор проекта Василий Косяков был удостоен золотой награды на Всемирной выставке в Париже. Великолепные орнаменты, лепнина, узорчатые вставки, ажурные решетки, панно из майолики и полные драматизма барельефы были полностью восстановлены восемь лет назад во время капитальной реставрации.

Дом печального ангела Декор Дома печального ангела

Как это часто бывает в Петербурге, за роскошным фасадом скрываются довольно маргинальные виды. Обязательно загляните в только что открывшийся «БарВитя в парадной» – по-питерски аутентичное и атмосферное питейное заведение. Бар находится прямо в подъезде, так что сесть в нем можно не только на стульях и грубых скамьях, но и прямо на ступеньках. Из алкогольных напитков рекомендуем обязательно пробовать авторские коктейли (например, «Цой жив») и фирменные настойки, среди которых нашими фаворитами стали неподражаемый соленый огурец и чеснок с хреном. Винный шкаф находится в старинной шахте лифта, с высоченного потолка светят хрустальные люстры, а барная стойка сделана из старинных шкафов и буфетов – так что маргинальность тут, конечно, лишь демонстративная. Из этой парадной можно уже стартовать по другому маршруту, под хэштегом #впитерепить – но это уже будет совсем другая прогулка.