Мадонна воссоединилась со всеми своими детьми по особому поводу

64-летняя Мадонна – мать шестерых детей: двух родных и четырех приемных. Но если младшие – 17-летний Дэвид, 16-летняя Мерси и 10-летние близнецы Эстер и Стелла – все еще живут под крылом матери (а потому часто появляются в ее соцетях), старшие давно вылетели из семейного гнезда и каждый живет своей жизнью. 26-летняя Лурдес, первенец Мадонны от тренера по фитнесу Карлоса Леона, строит карьеру модели и певицы, а 22-летний Рокко, сын певицы о Гая Риччи пробует себя в качестве художника – недавно юноша стал соучредителем собственной галереи Maison Rhed. Поэтому не удивительно, что в полном составе большая семья Мадонны теперь собирается только по большим праздникам.

На этот раз поп-дива собрала за одним столом всех своих шестерых детей, чтобы отпраздновать День благодарения, который ежегодно отмечается в четвертый четверг ноября и открывает праздничный сезон, включающий Рождество и Новый год. По этому случаю Мадонна, за последнее время не раз шокировавшая поклонников своими образами, сменила провокационные наряды на более спокойное, но от этого не менее сексуальное платье с кружевным бюстье.

Total black, заданный хозяйкой вечера, поддержали ее дочери. Лурдес была в соблазнительном черном бюстье и брюках, Мерси замиксовала свое платье с массивными ботинками и бриллиантовым колье, а 10-летние сестры-близняшки Эстер и Стелла предпочли более яркие образы. Одна выбрала серебристое платье в пайетках, другая выглядела совсем взросло в платье с корсетом и на высоких каблуках. Не удивимся, если их она позаимствовала из гардероба звездной мамы.

Tanti auguri, — подписала Мадонна семейные фотографии, что можно перевести с итальянского как “с наилучшими пожеланиями”.