Дана Борисова была бы счастлива повестке для бывшего мужа

Дана Борисова прокомментировала информацию о повестках для участия в спецоперации. Со слов селебрити, она была бы счастлива, если бы призвали ее бывшего мужа отказавшегося от общения с дочкой.

Дана Борисова прокомментировала информацию об вероятных рассылках российским военнообязанным повесток в военкомат. Бывшая ведущая программы «Армейский магазин» рассказала, что была бы счастлива. Если бы отец ее дочери Полины был призван в ряды российских войск. Стоит отметить, что с Максимом Аксеновым она уже давно в ссоре. Предприниматель уже много месяцев не общается не только с самой моделью, но и с собственным ребенком.

Именно поэтому Дана Борисова уверена, что экс-супругу стоило бы задуматься о защите Родины. При этом у звезды нет уверенности, что Аксенов пройдет медкомиссию и сможет служить в армии РФ. К тому же, сын богатых родителей обучался в Великобритании и не проходил военную подготовку.

Стоит отметить, что после развода с фактическим мужем Максимом Аксеновым Дана Борисова вышла замуж за Андрея Трощенко. Однако и с ним у селебрити не сложились отношения, пара рассталась, не прожив вместе и года. Дочь телеведущей и модели мечтает снова видеться с отцом, Максимом Аксеновым, но тот, как заверяет Борисова, избегает встреч с ребенком.

При этом живет папа совсем рядом, их с Данной Борисовой дома соседствуют, но даже когда Полина звонит отцу, он не отвечает. Поделилась телеведущая и совсем вопиющим случаем, когда дочка позвонила с телефона подруги, Аксенов бросил трубку, едва услышав ее голос. Это до глубины оскорбило не только девочку, но и мать, которая призывает бывшего мужа хоть в чем-то быть мужчиной. Поэтому она обрадовалась бы, если бы бизнесмен ушел служить на благо страны.