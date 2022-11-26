Поступают «не по-дружески» — Европа обвинила США в получении сверхприбыли от украинского конфликта

Высшие европейские чиновники всё больше недовольны действиями Вашингтона и обвиняют Белый дом в том, что он наживается на украинском конфликте, пишет Politico со ссылкой на собственные источники. Как отмечает издание, одновременно с этим страны Евросоюза страдают из-за заоблачных цен на газ. Тем не менее Вашингтон игнорирует проблемы союзников, а доходы оборонной промышленности США продолжают расти на фоне повышенного спроса на оружие в ходе боевых действий.



AP

Продолжающийся девять месяцев украинский кризис начинает разрушать единство Запада, пишет Politico. Европейские политики в ярости от администрации Джо Байдена и теперь обвиняют американцев в том, что они наживаются на военном столкновении, в то время как страдают страны ЕС. «Если трезво посмотреть на это, страна, которая больше всего выигрывает от этого конфликта, — это США, потому что они продают больше газа и по более высоким ценам, а также потому, что они продают больше оружия», — заявил один из высокопоставленных брюссельских чиновников изданию.

Взрывные комментарии, публично и в частном порядке поддержанные официальными лицами, дипломатами и министрами разных стран, последовали за растущим гневом в Европе по поводу американских субсидий, которые угрожают разрушить европейскую промышленность. «Мы действительно находимся на историческом этапе», — заявил высокопоставленный чиновник ЕС, утверждая, что двойной удар в виде нарушения торговли из-за субсидий США и высоких цен на энергоносители рискует настроить общественное мнение против продолжения военных действий и трансатлантического альянса. «Америка должна понимать, что общественное мнение меняется во многих странах ЕС», — заявил один из собеседников Politico.

Самой большой причиной нарастающей напряжённости в последние недели стали экологические субсидии и налоги США, которые, по мнению Брюсселя, угрожают разрушить европейскую промышленность. Как отмечается, на фоне поддержки Вашингтоном «зелёных» отраслей промышленности предприятия переезжают из Европы в США. «Буквально на этой неделе многонациональная химическая компания Solvay объявила, что предпочитает США Европе для новых инвестиций, что стало последним из серии аналогичных заявлений ключевых промышленных гигантов ЕС», — пишет автор материала.

В то же время сбои, вызванные по причине украинского конфликта, подталкивают европейскую экономику к рецессии, резкому росту инфляции и разрушительным сокращениям поставок энергоресурсов, что грозит отключением электроэнергии и её нормированием предстоящей зимой. В целях снижения своей зависимости от российского газа Европа переходит на СПГ из США, однако топливо оказывается слишком дорогим. «Цена, которую платят европейцы, почти в четыре раза выше, чем стоимость топлива в Америке», — пишет Politico.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США поступают «не по-дружески», а министр экономики Германии призвал Вашингтон «проявить больше солидарности и помочь снизить затраты на энергию», — говорится в материале издания. При этом европейские министры и дипломаты разочарованы тем, что Белый дом не обращает внимания на то, как внутренняя экономическая политика США влияет на ЕС. Издание отмечает, что когда лидеры ЕС обсуждали с Байденом высокие цены на американский газ, казалось, что президент США не знал об этом. «Европейцы явно разочарованы отсутствием предварительной информации и консультаций», — цитирует Politico Дэвида Клейманна из аналитического центра Брейгеля.

Как заявил ведущий представитель Европейского парламента по трансатлантическим отношениям Тонино Пикула, «США следуют внутренней политике, которая, к сожалению, носит протекционистский характер и дискриминирует союзников США». А спор — это именно то, чего, по мнению опрошенных изданием дипломатов, «хотел бы» президент РФ Владимир Путин. Американский чиновник в разговоре с Politico пояснил, что установление цен на газ для Европы — это решения частного рынка, а не результат какой-либо политики или действий правительства США. Он утверждает, что «разница между экспортными и импортными ценами в большинстве случаев достаётся не американским экспортёрам СПГ, а компаниям, перепродающим газ внутри ЕС».



Помимо цен на газ, европейских политиков волнуют также вопросы оборонного сектора США. Отмечается, что нехватка вооружений у армий стран Европы из-за оказания военной помощи Украине вынуждает ЕС обращаться к американским поставщикам. По словам одного высокопоставленного чиновника из Брюсселя, пополнение запасов некоторых видов вооружения может занять «годы», из-за чего ЕС опасается, что оборонная промышленность США «может получить ещё больше прибыли от конфликта». Тем временем Пентагон создаёт дорожную карту, чтобы ускорить продажу оружия союзникам, пишет Politico.