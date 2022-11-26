Авиадиспетчерам запретят работать в нетрезвом виде

Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров разрабатывает проект поправок в Профессиональный кодекс авиадиспетчера, который окончательно запретит работу в нетрезвом виде.

Впервые подобная инициатива была выдвинута ещё в 1980-х, но в связи с её неоднозначностью она ни разу не ставилась на голосование. Источник рассказал, что нововведение стало возможным в связи со сменой поколений.

– Я помню коллег, которые на работу иначе как под мухой и вовсе не являлись. Все, кто давно в профессии, могут назвать таких, – говорит он. – Но времена меняются и это поколение мастеров, асов нашего дела постепенно уходит.

Более того, регулировщики авиатрафика всё чаще обнаруживают среди коллег принципиальных трезвенников.

– Нередко в диспетчерской даже на Новый год все сидят на сухую, как будто и не праздник вовсе, – жалуется источник. – Хуже того, попадаются такие, не побоюсь этого слова, отщепенцы, которые даже после работы не позволяют себе ни грамма. И ладно бы им врачи запрещали, но я говорю о таких людях, которые вообще без всякой причины вот так себя ведут. Такой вот сволочизм у них, как характеристика личности.

Больше всего против «сухого закона» протестует Федерация авиадиспетчеров Ирландии – её руководство угрожает выйти из Международной федерации, если новые правила будут приняты.

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