Мнение: О надломе у Путина… Что с ним случилось опять?



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Российский президент Владимир #Путин встретился с 17-ю женщинами нелёгкой судьбы в Ново-Огарёво. Говорил много и порой даже многословно. Наговорил тоже немало. От всей души, так сказать.

Одни его слова были протокольны, другие — покаянны, а третьи…

Вот они — шокировали, озадачивали и оставили в итоге чувство гнетущей безысходности.

Бункер — он такой…

Встреча приурочена ко Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. На неё были приглашены те, чьи сыновья — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в рядах российской армии и либо находятся непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Кто-то из участниц пережили потерю самых близких людей, некоторые оказались на волосок от этого, большинство с трепетом и замиранием сердца ждут вестей оттуда, молясь всем богам за мужей и сыновей.

Что им всем сказал глава государства, отдавший приказ о начале спецоперации 9 месяцев назад?

«Мы разделяем Вашу боль… Сделаем всё, что от нас зависит, для того чтобы вы не чувствовали себя забытыми», — это для протокола. «Это воссоединение [Донбасса с Россией] должно было произойти раньше… Но мы же не чувствовали до конца настроение людей, до конца невозможно было понять, что там происходит», — откровенно шокирующее признание, причём с любой стороны, откуда ни взгляни. Пусть не восемь, но минимум семь с половиной лет, начиная с появления «Бука» на Донбассе, вооружённого противостояния и ожесточённых боёв, в которые #Россия была вовлечена по самые уши, несколько референдумов — и «до конца невозможно было понять»? WTF? Станиславский, где твоя коронная реплика!

И даже не намёка на — пусть не раскаяние, но… — хотя бы тень сомнения в правильности того самого приказа и того самого обращения. А ведь от последствий уже полмира содрогнулось. Но не в ужасе, а в гневе и презрении к тому, кто это начал.

Или вот ещё — тоже к матерям. «У нас в ДТП погибает примерно 30 тысяч человек [в год], от алкоголя – примерно столько же. И вот бывает, к сожалению, так жизнь складывается… Некоторые ведь непонятно как уходят – от водки или ещё от чего-то. Непонятно,… то ли жил человек, то ли нет… А Ваш сын жил… Его цель достигнута. Это значит, что он и из жизни не зря ушёл… Его жизнь оказалась значимой, с результатом прожита», — сказал президент одной из участниц встречи, кто потеряла своего сына на Донбассе. Правда, случилось эта трагедия ещё в 2019 году. Ещё одна из тех, чей сын погиб в ходе СВО, и кого пригласили на встречу в #Кремль, случайно оказалась зампредом правительства Еврейской автономной области. И это ведь тоже весьма показательно — кого кремлёвские чиновники выбрали из многих тысяч говорить от лица скорбящих матерей.

Так вот, одно дело, когда популярный бард хрипит под бодрый гитарный ритм «И пусть говорят — да, пусть говорят, Но нет — никто не гибнет зря: Так лучше, чем от водки и от простуд». Романтизация смерти паскудна сама по себе, но тут это хотя бы роль в фильме. Посмотрел — и забыл, завтра будет другое кино. И совсем другое дело, когда то же самое кредо провозглашает и кладёт в основу государственной политики глава страны. У которого миссия вообще-то — беречь страну и сберегать народ. Salus populi suprema lex esto и всё такое. Но это, конечно, «вражеский» домысел: мы, русские люди, не какие-то там латиняне…

Ну и ещё одно рассуждение. О смысле жизни практически. «Жизнь сложна и многообразна. Сложнее, чем где-то в бумажках написано. Мы же все под Господом, под Аллахом, под Христом, я не знаю… Неважно, какой религии кто придерживается, важно то, что все мы смертны. Мы все под Господом. И мы когда-нибудь из этого мира все уйдём, это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили. Некоторые ведь живут или не живут – непонятно…, а потом уходят. Жили или не жили – тоже незаметно пролистнулось как-то». Типа, важно прожить «с результатом», а уйти — «с достоинством». Не зря.

Это уже совсем тоска и безысходность какая-то. У стариков, которые одной ногой в могиле и душевно готовятся к неизбежному, подобные сентенции часты. «А так ли прошли мои годы… А долго ль осталось пожить… А много ли будет народу, когда понесут хоронить». Опять же, обращение к Высшим силам с манифестацией смирения перед ними — оно не вдруг, не просто так происходит даже у верующих. Либо годы и годы многотрудной духовной работы, либо…

А уж для тех, кто храм посещает раз в год на Пасху, да и то под камеры, а в остальном окормляется беседами с персональным духовником — вероятнее всё же второй вариант.

Моральный надлом явно чувствуется в рассуждениях главы государства о жизни и смерти, о Боге и жертве.

Что же его надломило так?

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