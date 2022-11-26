Электрогенераторы и отопление, а не эротика и фильмы — Business Insider о новых тенденциях в электронной коммерции Польши

На интернет-продажи в Польше оказали серьёзное влияние украинский конфликт, инфляция и энергетический кризис. Как пишет Business Insider, наибольший рост продаж демонстрируют генераторы электроэнергии и товары, используемые для отопления. Самая популярная отрасль 2022 года — это «строительство и ремонт», наименьший интерес представляют такие категории, как «эротика», «музыка» и «фильмы».



AP

Украинский конфликт, инфляция и энергетический кризис оказали влияние на интернет-продажи в Польше. Как пишет Business Insider, в среднем покупки подорожали немного — чуть более, чем на 6%, — но в некоторых категориях рост составил более 40%. Также значительно вырос интерес к продуктам, связанным с отоплением.

Как продолжает издание, в интернете, как и офлайн, сильно дорожают продукты питания. В период с января по сентябрь больше всего поднялись цены на масла — на 43%, сразу после них — протеиновые добавки (39%). Гораздо меньше удар по карманам почувствовали кофеманы: они платят на 5% больше.

Индустрия электронной коммерции, пишет автор статьи, почувствовала польскую поддержку украинцев в начале конфликта. На пике популярности были товары для беженцев: спальные мешки, горелки, рюкзаки, медицинское оборудование. Также были востребованны приборы ночного видения, медицинское оборудование и флаги.

На онлайн-покупках также отразился энергетический кризис. Наибольший рост можно увидеть в случае продуктов, связанных с генераторами электроэнергии — на 1 519%. В августе также наблюдался значительный рост интереса к продуктам, используемым для отопления.

Согласно статистической информации, наибольшую группу онлайн-покупателей составляют люди в возрасте от 35 до 44 лет, среди которых преобладают женщины. Наибольшее количество покупок совершается в населённых пунктах, в которых проживает до 50 тысяч человек, — 61%.

Самая популярная отрасль 2022 года — это «строительство и ремонт» с результатом почти 14%. На втором месте оказались категории «дом и интерьер» (8,9%) и «здоровье» (8,3%). Наименьший интерес представляют такие категории, как «эротика», «музыка» и «фильмы», доля которых в количестве сделок не превышает 1%.