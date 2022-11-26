 

Последствия будут: почему во время спортивных тренировок не надо собирать волосы в хвост

26.11.2022, 8:10, Разное
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Длинные волосы, само собой, не могут не мешать женщинам на тренировках. Идеальным вариантом в этом случае, казалось бы, является конский хвост. Однако этой прически следует избегать, так как она способна нанести волосам вред. Почему так происходит, что с этим делать? Ответы эксперта найдете в данной статье.

В чем проблема

Итак, в TikTok эксперт по уходу за волосами рассказал о том, почему не следует завязывать хвост, если вы собираетесь на энергичную тренировку, на которой он может болтаться из стороны в сторону. Если у вас длинные волосы – это предупреждение, которое вы должны принять к сведению, иначе вы рискуете пересушить волосы, а кончики будут сечься.

Специалист поделился своим заключением с подписчиками в коротком видео. Он объяснил: «Если вы занимаетесь спортом и заботитесь о своих волосах, вам захочется послушать это. Я был в парке сегодня утром и увидел, как кто-то бегает трусцой, и я подумал, что это хорошо. Но если вы отправляетесь на пробежку, а ваши волосы болтаются взад и вперед, это абсолютный рецепт для секущихся кончиков и сухости от трения на ваших волосах».

К счастью, есть простое решение. «Убедитесь, что вы завернули хвост внутрь, может быть, закрутили волосы в пучок. Держите все это плотно спрятанным, чтобы оно не двигалось во время бега», — рекомендовал эксперт.

Реакция пользователей

В ответ пользователи поспешили поблагодарить парикмахера за то, что он поделился советом. «Спасибо, никогда не думала об этом раньше, буду делать гульку!» – написала одна девушка. «Да вы что ! Я люблю бегать, но понятия не имела, почему мои волосы такие сухие. Благодарю!» – написала другая. «Не говоря уже о колтунах после», — написала третья, указав на еще одну причину не выбирать конский хвост. «Да! Слишком грубое распутывание тоже вредит!» – ответил эксперт.

Некоторые комментаторы восприняли видео как знак вообще не тренироваться. «Лучше перестраховаться и вовсе не бегать», — пошутил кто-то. А другой человек добавил: «Все, что я слышал, это то, что бег — ужасная идея».


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