 

Виноват йети? – Загадочное убийство в США

26.11.2022, 8:12, Разное
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В штате Огайо (США) была изувечена и убита лошадь, а в отчете шерифа указали, что это сделал “не человек”, при этом не обвинив в этом известных хищников.

Эта странная терминология, вкупе с тем, что подозрительные увечья крупного скота обычно списывают на пришельцев или других таинственных существ, вызвала большой интерес к данной новости со стороны поклонников паранормального.

Фермер, хозяин лошади, обнаружил пропажу утром, когда пришел в сарай, чтобы проверить своих животных. У него на ферме были установлены камеры наблюдения, но просмотр записей не показал ничего подозрительного со вчерашнего дня, в том числе, видимо, момент, когда лошадь пропала из сарая.

В отчете шерифа было указано, что дверь сарая была выломана, а в самом сарае была обнаружена кровь. Это довольно любопытный момент, что камера не запечатлела момента этого нападения.

Позже фермер обнаружил мертвую и изувеченную лошадь на своей земле, неподалеку от сарая, возле ручья. Как именно была изувечена лошадь, в СМИ не указывается.

Фермер также обнаружил, что нижний провод электрического ограждения по периметру его фермы был перерезан и он подозревал, что это было связано с убитой лошадью. Но зачем кому-то вламываться на ферму лишь для того, чтобы увечить и убивать одно конкретное животное?

А когда тело лошади было осмотрено экспертами из офиса шерифа, то они вынесли следующий вердикт:

“При дальнейшем осмотре мы смогли определить, что человек не делал этого с лошадью…”

При этом в отчете ни словом не было указано на то, что они подозревают в нападении на лошадь какое-либо животное.

Также в отчете описывалось, что все указывало на то, что на лошадь было совершено нападение не на том месте, где ее нашли, а где-то в другом, а позже она “каким-то образом” оказалась у ручья, где и померла (может быть от потери крови).

Исследователи бигфутов быстро зацепились за эту новость и решили, что многое указывает на то, что на лошадь напал именно йети. Неясно, он ли повредил электропровод, но он мог с легкостью выломать дверь в сарае и нанести лошади смертельные ранения.

Учитывая, что йети часто приписывают сверхъестественные способности, можно объяснить и то, как йети мог проделать все это и не попасться на камеры наблюдения.

К слову, Огайо входит в пятерку штатов США, где больше всего сообщают о наблюдении йети.


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