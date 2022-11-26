В Индии обнаружили древние изображения инопланетян и НЛО

Департамент археологии индийского штата Чхаттисгарх решил обратиться за помощью к американскому и индийскому аэрокосмическим агентствам.

Археологи обратились к ним для того, чтобы определить происхождение довольно странных наскальных рисунков, обнаруженных в племенном регионе Бастар. Об этом сообщает индийское издание The Times of India, которое опубликовало фотографии находки.

Исследователей больше всего удивило то, что рисунки, найденные в разных пещерах региона, имеют много общего с внешностью, приписываемых инопланетянам в научной фантастике или в рассказах очевидцев, которые утверждают, что видели их.

Местный археолог Дж. Р. Бхагат заявил, что наскальные рисунки могут означать, что жители этого района в далеком прошлом видели или, по крайней мере, представляли себе существ, прибывших с других планет.

Однако в департаменте археологии Индии нет экспертов в этой области, поэтому им пришлось обратиться за помощью к иностранным экспертам.

Дело в том, у местных племен передается из уст в уста легенда о «маленьком народе». Эта история сильно привлекает внимание исследователей тем, что она очень похожа на случаи похищения инопланетянами.

Согласно легенде, в древности существовало племя, которое обычно прибывало в этот регион на летающих объектах, всегда забирая с собой одного или двух жителей из местных племен.

Люди, которые были «похищены», никогда не возвращались домой. Эта легенда полностью соответствует теориям, предполагающим контакты доисторических людей с развитой внеземной цивилизацией.

Бхагат также заявил, что на изображении фигуры странной формы, кажется, несут какое-то оружие. У них не очень четкие или детализированные лица, точнее у них нет носов или ртов. На некоторых наскальных рисунках можно увидеть своего рода скафандры или костюмы.

Археолог также отметил, что человеческое воображение очень развито. Однако большое сходство этих наскальных рисунков с изображениями инопланетян, которые есть в популярной культуре, выглядит меньшей мере странным. Необходимо провести более глубокие исследования.

Это не первый случай, когда иссследователи обнаруживают наскальные рисунки тысячелетней давности с фигурами гуманоидов или объектами, напоминающими современные технологии. Например, «люди-муравьи» племени хопи – одни из самых ярких наскальных рисунков инопланетных существ.