Посольство потребовало от США уважать отказ россиян принимать извращенные представления о правах человека
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Критика американскими чиновниками принятого Госдумой законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды является грубым вмешательством во внутренние дела России, заявило российское посольство в США.
Посольство потребовало от США уважать выбор россиян придерживаться традиционных нравственных ориентиров, которые являются основой российской гражданской идентичности, передает ТАСС.
Россия последовательно выступает за защиту традиционных семейных ценностей и отвергает попытки Запада навязать остальным государствам псевдолиберальные и извращенные представления о правах человека, заявили дипломаты.
Напомним, поправка о включении пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в перечень подлежащих блокировке Роскомнадзором материалов принята Госдумой.
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