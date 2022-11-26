 

Посольство потребовало от США уважать отказ россиян принимать извращенные представления о правах человека

26.11.2022, 8:00, Новости дня
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Критика американскими чиновниками принятого Госдумой законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды является грубым вмешательством во внутренние дела России, заявило российское посольство в США.

Посольство потребовало от США уважать выбор россиян придерживаться традиционных нравственных ориентиров, которые являются основой российской гражданской идентичности, передает ТАСС.

Россия последовательно выступает за защиту традиционных семейных ценностей и отвергает попытки Запада навязать остальным государствам псевдолиберальные и извращенные представления о правах человека, заявили дипломаты.

Напомним, поправка о включении пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в перечень подлежащих блокировке Роскомнадзором материалов принята Госдумой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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