Экс-замглавы МЧС Фалеев указал на возможность каскадного обрушения энергосистемы Украины в результате ракетных ударов

Российские ракетные удары по объектам украинской энергосистемы могут привести к ее каскадному обрушению, сообщил бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев.

Фалеев подчеркнул, что система «давно не совершенствовалась». В случае каскадного обрушения Украине грозит «полный паралич» в системе военного управления. Однако, как отметил Фалеев, украинская энергосистема, будучи советской по происхождению, отличается региональной закольцованностью, ремонтопригодностью, в ней используются универсальные агрегатные элементы – все это является положительными факторами с точки зрения ее устойчивости, передает РИА «Новости».

Напомним, в среду после российских ударов по энергетической инфраструктуре страны большая часть Украины осталась без света. Все АЭС Украины, а также большая часть ТЭС, ТЭЦ и ГЭС на время перестали работать.

Киев обратился к странам Запада с просьбой предоставить высоковольтное оборудование. Однако эксперты указывают, что на постсоветском пространстве используют трансформаторы на 750 кВ и 330 кВ, а в Европе – 400 кВ и 220 кВ.

—