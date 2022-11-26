 

Экс-замглавы МЧС Фалеев указал на возможность каскадного обрушения энергосистемы Украины в результате ракетных ударов

26.11.2022, 8:00, Новости дня
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Российские ракетные удары по объектам украинской энергосистемы могут привести к ее каскадному обрушению, сообщил бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев.

Фалеев подчеркнул, что система «давно не совершенствовалась». В случае каскадного обрушения Украине грозит «полный паралич» в системе военного управления. Однако, как отметил Фалеев, украинская энергосистема, будучи советской по происхождению, отличается региональной закольцованностью, ремонтопригодностью, в ней используются универсальные агрегатные элементы – все это является положительными факторами с точки зрения ее устойчивости, передает РИА «Новости».

Напомним, в среду после российских ударов по энергетической инфраструктуре страны большая часть Украины осталась без света. Все АЭС Украины, а также большая часть ТЭС, ТЭЦ и ГЭС на время перестали работать.

Киев обратился к странам Запада с просьбой предоставить высоковольтное оборудование. Однако эксперты указывают, что на постсоветском пространстве используют трансформаторы на 750 кВ и 330 кВ, а в Европе – 400 кВ и 220 кВ. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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