 

Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана

26.11.2022, 8:00, Новости дня
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Одержавший победу на внеочередных выборах 20 ноября Касым-Жомарт Токаев в субботу принес присягу и официально вступил в должность президента Казахстана.

Токаев, возложив правую руку на экземпляр Конституции страны, заявил, что торжественно клянется верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять свои обязанности президента. Церемония прошла во Дворце независимости, передает ТАСС.

Затем прозвучал государственный гимн Казахстана. Глава ЦИК республики Нурлан Абдиров вручил Токаеву удостоверение президента Казахстана.

После церемонии Токаев заявил, что, по оценке наблюдателей, экспертов и журналистов, президентские выборы в республике прошли справедливо и открыто. Особенно высокой была активность народа, некоторые граждане приходили на избирательные участки целыми семьями, отметил он.

По прибытии во Дворец независимости для принятия присяги Токаева встречали парадные военные расчеты с национальными флагами. На торжественной церемонии также присутствовали депутаты парламента, члены Конституционного совета, судьи Верховного суда, члены правительства.

Также на церемонии присутствовал бывший президент республики Нурсултан Назарбаев, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД писала, как изменится внешняя и внутренняя политика республики после президентских выборов и какие изменения ждут отношения Астаны с Москвой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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