“Достаточно серьезно”: Откачавшую жир Семенович разнесло из-за страшной болезни

В начале этого года экс-солистка “Блестящих” пошла на крайние меры, чтобы похудеть – на откачку жира. Артистка перенесла липосакцию нескольких частей тела, благодаря чему Анна Семенович смогла уменьшить руки и убрать второй подбородок.

Знаменитая блондинка была в восторге от результата и хвасталась им направо и налево. Однако наслаждаться стройностью получилось недолго. Звезду атаковала коварная и страшная болезнь, из-за которой ее снова разнесло. Певица призналась журналистам, что в очередной раз перенесла коронавирус. К слову, опасный недуг одолевает ее уже трижды!

Собственно, из-за этого Анне Семенович запретили ходить на тренировки, а ведь именно благодаря им известная блондинка может держать себя в форме и не давать лишним килограммам шанса на возвращение.

“Я болела ковидом достаточно серьезно, и мне нельзя было полтора месяца заниматься спортом”, – передает слова артистки Пятый канал.

К счастью, страшная болезнь позади, а значит, экс-солистка “Блестящих” снова может вернуться к упражнениям. Точнее, уже вернулась: вот уже неделю она занимается на беговой дорожке. А журналисты не могли не отметить эффект: во время интервью многи признали, что Анна Семенович заметно “постройнела”.