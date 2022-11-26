Bloomberg – Пекин возвращает карантинные ограничения из-за новой волны COVID-19

Власти Пекина стараются сдержать распространение коронавируса в столице, не прибегая к полному локдауну: закрывают общественные места, ограничивают передвижение, вводят локальные карантины, рассказывает Bloomberg. При этом в других китайских городах вернулись к жёстким мерам предыдущей доктрины, потому что более мягкие требования мешают держать эпидемию под контролем.



AP

Улицы Пекина опустели, а службы доставки продуктов работают на пределе возможностей: рост заболеваемости коронавирусом привёл к карантинным ограничениям во всех кварталах китайской столицы, пишет Bloomberg. В четверг в городе зарегистрировали 1854 новых случаев заражения — на 243 больше, чем в среду. Новая волна эпидемии в Китае достигла рекордных отметок.

Хотя множество супермаркетов заполнены продуктами, пекинцы сидят по домам, а службы доставки не справляются с потоком заказов, рассказывает издание. Некоторые магазины больше не принимают заказы, а рестораны приостановили работу на вынос.

Вспышка коронавируса заставила администрацию усилить контроль за 22 миллионов человек, проживающими в столице. Почти в каждом районе вводят точечные локдауны, часто постепенно — один жилой дом за другим, а их жителей просят не покидать город без крайней необходимости. При этом ограничения внедряются тихо: чиновники объявляют о своих решениях на собраниях соседских комитетов или в соцсети WeChat, а не в официальных приказах.

Такой незаметный подход стал возможен после того, как две недели назад власти приняли новые правила по сдерживанию COVID-19, объясняет американская газета. В этом документе среди прочего администрациям на местах советовали избегать широкомасштабного карантина и массового тестирования. В то же время следовать новым постановлениям оказалось непросто из-за роста заболеваемости и появления новых, более заразных штаммов.

Столица Китая постепенно превращается в город-призрак. В обычно самых оживлённых районах улицы опустели, даже в час-пик. Согласно анализу, проведённому Bloomberg, число пассажиров метро за неделю упало более чем на 64% по сравнению с тем же периодом в 2019 году. В ряде районов Пекина закрыты школы, ученики вернулись к онлайн-обучению. Большинство общественных площадок, включая кинотеатры и торговые центры, закрыты, а парки вполовину сократили число посетителей.

По наблюдению американской газеты, некоторые чиновники, похоже, идут на более решительные шаги, характерные для прошлой политики «нулевой терпимости» к коронавирусу. Ряд мер словно направлен на то, чтобы заставить людей ограничить передвижение, не прибегая к официальному локдауну. Так, жителям района Фаньшань на юго-западе Пекина сообщили, что для пересечения нескольких районов придётся сделать несколько ПЦР-тестов. Жителям южного района Дасин для того, чтобы вернуться на работу, надо показать письмо от работодателя и подписать справку о том, что они пойдут только в офис. Для похода в супермаркет им придётся подписать другую справку. Всех въезжающих в Пекин из других частей Китая уже просят показать отрицательный ПЦР-тест, проведённые за последние 48 часов.

В некоторых многоэтажных домах вводят карантин, даже когда там не выявили ни одного заболевшего. Одной из женщин запретили покидать дом ради рабочей поездки, она подала жалобу в суд. Другой дом отправили на карантин из-за того, что коронавирус обнаружили у бывшего жильца. Там ввели меры «временного контроля», но не сообщили, сколько они продлятся.

Тем временем власти Пекина, похоже, готовятся к дальнейшему росту заболеваемости. В четверг в пригороде Яньцин открылась временная больница на 200 коек, и это вызывает беспокойство о том, что существующие больницы уже могут быть переполнены. В соцсетях широко распространяются жалобы на беспорядок и грязь в этих карантинных центрах, куда раньше сажали на карантин больных и контактировавших с ними. Люди выкладывают в сеть фотографии грязных туалетов и тесных помещений, жалуясь на неслаженную работу персонала.

Другие города открыто вернулись к старой политике, чтобы сдержать распространение вируса. Локализованные карантины в Чунцине, стратегически важном городе на юго-западе Китая, означают, что большая его часть закрыта на локдаун, хотя официального приказа не выдавалось. Город Чжэнчжоу, где расположен крупнейший в мире завод по производству iPhone, в пятницу ушёл на карантин на пять дней. Расположенный недалеко от столицы Шицзячжуан попытался было снизить число необходимых тестирований с вводом новых правил, однако быстро вернулся к прежней доктрине.

Городским властям с трудом удаётся следовать двум требованиям: с одной стороны, принимать менее разрушительные меры, а с другой — сдерживать распространение вируса, пишет в заключение Bloomberg. Пока Минздрав и государственные СМИ продолжают подчёркивать приверженность «нулевой динамике», местным чиновникам непросто держать под контролем вспышки коронавируса без привычных жёстких ограничений, в то время как с похолоданием начинают циркулировать более заразные варианты.