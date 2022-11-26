 

“Приму таким, какой он есть”: Цой заподозрила взрослого сына-холостяка в увлечении парнями

26.11.2022, 6:05, Разное
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Единственному сыну артистки 30 лет. В интервью, которое певица давала два года назад “Дни.ру”, она рассказывала: “Громкие имена родителей очень мешают детям, как мне кажется. А тут было не только мое, но и папино (Сергей Цой, бывший пресс-секретарь мэра Москвы, – Прим. ред.). И мне кажется, что сын принял верное решение, став жить отдельно от нас, чтобы никто ничего не думал и не сравнивал. Он поступил на программу MBA (магистр делового администрирования, престижная квалификационная степень, которую получают выпускники специальных бизнес-школ – Прим. ред.)”.

Сын вовсе не отделился от семьи, как может показаться. “Он просто тоже хочет найти себя, – пояснила Анита. – Мы по энергетике сильные люди, у нас есть на все свое мнение, а он хочет жить отдельно, работать отдельно. И слава Богу”.

При этом невесты у этого красавца пока нет. “Я не знаю, почему, – вздыхает Анита. – Я ему много раз говорила, что уже жду внуков. А он отнекивается, что, мол, много работает и строит карьеру. Я уже даже начала сомневаться, в том, нужна ли ему вообще невеста”.

“Если же вдруг окажется, что сыну требуется не девушка, а молодой человек, то я, конечно, подумаю: “Пипец!” Но поскольку он мой сын, то я его приму таким, какой он есть. Как бы я не ругалась и что бы я ему не говорила. Поэтому я всегда буду его защищать”, – призналась артистка.


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