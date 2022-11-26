 

“Тонкий, маленький и мягкий”: Чумаков об угасании сексуальной активности после 40 лет

26.11.2022, 4:41, Разное
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“Теперь я мужа почти не вижу, – вздыхает Ковальчук. – Он появляется дома тогда, когда мы с дочкой (Амелия родилась 12 октября 2017 года – Прим. ред.) уже спим. Потому что ребенка надо укладывать пораньше. А уходит он рано утро, когда мы с дочкой еще спим”.

Мы, конечно, скучаем друг по другу, но я не могу сказать, что это занимает все время, – пояснил сам Чумаков. – Тем более, мы же не далеко, не расстались. Я думаю о семье, мы переписываемся, но какой-то истерики нет, потому что я погружен в съемочный процесс”.

На то, чтобы насладиться друг другом, у влюбленных сегодня остается лишь несколько коротких часов ночью… Но когда людям за 40, сексуальная активность порой снижается. “Тонкий, маленький и мягкий”, – смеется узнавший про это Чумаков. “Да я привыкла уже!” – улыбается Ковальчук.

Стоит заметить, что Чумаков и Ковальчук женаты уже 9 лет. И все это время пресса то и дело пытается их развести. “Я давно не обращаю на это внимание, – признался “Дни.ру” Алексей. – Да и не думаю, что я кому-то так уж сильно нужен, чтобы постоянно обсуждать мою личную жизнь”.


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