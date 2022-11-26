Deutschlandfunk – планы Германии по переходу на СПГ вызывают критику экологов

Правительство Германии планирует начать активное строительство терминалов для СПГ, чтобы снизить зависимость от российского газа, пишет Deutschlnadfunk. Однако многие экологи подвергают эти планы критике: они отмечают, что процесс добычи СПГ вызывает активные выбросы углекислого газа. Кроме того, плавучие терминалы по приёму СПГ могут нанести вред чувствительным экосистемам.



AP

С момента начала вооружённого конфликта на Украине правительство ФРГ работает над тем, чтобы сделать немецкую экономику независимой от российских нефти и газа, пишет Deutschlandfunk. Основой для этого могут стать терминалы по приёму СПГ, который может поставляться из США или из Катара.

Как отмечает издание, процесс превращения обычного газа в СПГ требует большого количества энергии. Кроме того, для обратного превращения СПГ в обычный газ тоже нужна энергия, а также специальные терминалы, которых в Германии пока нет. Важен и вопрос экологии: газ из Катара более экологичен, поскольку добывается без технологии гидроразрыва пласта, в то время как в США используют именно такую технологию, что приводит к повышенным выбросам углекислого газа.

В вопросах инфраструктуры немецкое правительство делает ставку на плавучие терминалы по приёму СПГ, пишет Deutschlandfunk. На их постройку Берлин намерен выделить до €3 миллиардов в следующие десять лет. Что же касается первого пункта приёма СПГ в Германии, то его строительство было завершено 15 ноября этого года. В начале декабря должен заработать ещё один терминал в городе Любмин.

В предыдущие годы Германия в год потребляла до 90 миллиардов кубометров газа, половина из которого поставлялась из России, пишет Deutschlandfunk. К маю 2022 года доля российского газа в Германии снизилась до 35%. Как отмечает издание, Германия может полностью заменить российский газ с помощью трёх плавучих терминалов по приёму СПГ. При этом зависимость ФРГ от поставок газа по-прежнему будет сохраняться.

Deutschlandfunk отмечает, что немецкие экологические организации жёстко критикуют правительство за их планы по переходу на СПГ. По словам главы немецкой организации Deutsche Umwelthilfe Саши Мюллер-Креннер, переход на СПГ лишь создаст Германии новую зависимость от новых поставщиков углеводородов и поставит под угрозу немецкие климатические цели. Кроме того, ряд представителей климатических организаций отметили, что постройка плавучих терминалов будет проводиться в очень чувствительных экосистемах.