 

Deutschlandfunk – планы Германии по переходу на СПГ вызывают критику экологов

26.11.2022, 4:35, Разное
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Правительство Германии планирует начать активное строительство терминалов для СПГ, чтобы снизить зависимость от российского газа, пишет Deutschlnadfunk. Однако многие экологи подвергают эти планы критике: они отмечают, что процесс добычи СПГ вызывает активные выбросы углекислого газа. Кроме того, плавучие терминалы по приёму СПГ могут нанести вред чувствительным экосистемам.


AP

С момента начала вооружённого конфликта на Украине правительство ФРГ работает над тем, чтобы сделать немецкую экономику независимой от российских нефти и газа, пишет Deutschlandfunk. Основой для этого могут стать терминалы по приёму СПГ, который может поставляться из США или из Катара.

Как отмечает издание, процесс превращения обычного газа в СПГ требует большого количества энергии. Кроме того, для обратного превращения СПГ в обычный газ тоже нужна энергия, а также специальные терминалы, которых в Германии пока нет. Важен и вопрос экологии: газ из Катара более экологичен, поскольку добывается без технологии гидроразрыва пласта, в то время как в США используют именно такую технологию, что приводит к повышенным выбросам углекислого газа.

В вопросах инфраструктуры немецкое правительство делает ставку на плавучие терминалы по приёму СПГ, пишет Deutschlandfunk. На их постройку Берлин намерен выделить до €3 миллиардов в следующие десять лет. Что же касается первого пункта приёма СПГ в Германии, то его строительство было завершено 15 ноября этого года. В начале декабря должен заработать ещё один терминал в городе Любмин.

В предыдущие годы Германия в год потребляла до 90 миллиардов кубометров газа, половина из которого поставлялась из России, пишет Deutschlandfunk. К маю 2022 года доля российского газа в Германии снизилась до 35%. Как отмечает издание, Германия может полностью заменить российский газ с помощью трёх плавучих терминалов по приёму СПГ. При этом зависимость ФРГ от поставок газа по-прежнему будет сохраняться.

Deutschlandfunk отмечает, что немецкие экологические организации жёстко критикуют правительство за их планы по переходу на СПГ. По словам главы немецкой организации Deutsche Umwelthilfe Саши Мюллер-Креннер, переход на СПГ лишь создаст Германии новую зависимость от новых поставщиков углеводородов и поставит под угрозу немецкие климатические цели. Кроме того, ряд представителей климатических организаций отметили, что постройка плавучих терминалов будет проводиться в очень чувствительных экосистемах.


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