 

CNBC – Великобритания думает запретить въезд части иностранных студентов

26.11.2022, 3:11, Разное
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Британское правительство может отказать во въезде студентам из других стран, за которыми не закреплено место в «топовых университетах», пишет CNBC со ссылкой на The Times. Таким образом власти надеются сократить число мигрантов, которое в этом году побило рекорд.


AP

Великобритания может отказать во въезде иностранным студентам, если за ними не закреплено место в «топовых университетах», пишет CNBC со ссылкой на доклад The Times. По информации издания, такие правила будут касаться только тех студентов из других стран, которые ещё не живут в Соединённом Королевстве. Кроме того, ограничения коснутся и количества членов семьи, которых могут забрать с собой студенты.

Как отмечает телеканал, ранее в четверг Национальная статистическая служба опубликовала данные о рекордной миграции в этом году. Так, за первые полгода в Соединённое Королевство прибыло примерно 1,1 млн., а эмигрировало около 560 тыс. человек. Таким образом, чистый миграционный прирост составил 504 тыс. человек, что заставило британских министров задуматься о способах его сократить.

В статье отмечается, что планы помешать студентам из-за рубежа учиться в Великобритании, похоже, идут вразрез с принятой в 2019 году Международной стратегией роста. На сайте правительства указано, что изначально инициатива была направлена на «поддержку образовательного сектор Соединённого Королевства и предоставление ему доступа к глобальным возможностям». В рамках этой стратегии к 2030 году планировалось постепенно увеличить число обучающихся в Великобритании иностранных студентов до 600 тыс. человек. По данным Агентства статистики высшего образования, эта цель была выполнена в 2020-2021 учебном году, когда в британские вузы поступило свыше 605 тыс. человек из других стран.

Представитель Министерства внутренних дел Великобритании отказалась прокомментировать «спекуляции» о запрете на въезд для иностранных студентов, однако процитировал заявление главы ведомства Суэллы Браверман. Она объяснила рекордное число приезжающих в Соединённое Королевство украинским конфликтом, эвакуацией из Афганистана и притеснением гражданских прав в Гонконге. При этом министр подчеркнула, что британское общество «вправе ожидать» постепенного сокращения миграции. По её словам, высокий уровень миграции создаёт проблемы для жилищного сектора, здравоохранения, образования и других государственных структур. Она отметила, что необходимо найти «рациональный, сбалансированный и контролируемый подход», поэтому правительство продолжает пересматривать иммиграционную политику. «Моей первоочередной задачей остаётся прекратить рост опасного и нелегального пересечения (Ла-Манша. — ИноТВ) и пресечь злоупотребление нашей системой (предоставления убежищ. — ИноТВ), — цитирует Браверман CNBC. — Жизненно необходимо восстановить общественное доверие и вернуть контроль над нашими границами». 


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