 

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем

26.11.2022, 1:50, Разное
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Бывший чемпион лиги Punch Club Алексей Селиванов объявил о завершении карьеры. Он принял такое решение из-за проблем с сердцем.

“Хочу официально заявить: я заканчиваю карьеру бойца. Причиной данного решения стали проблемы с сердцем. Оно не вывозит нагрузок профессионального спортсмена — две тренировки в день”, — цитирует его RT. Стоит отметить, что последний поединок 32-летний боец провел на турнире TOP DOG 16 с Артуром Свиридовым.


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