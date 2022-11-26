“Не хочу терять время”: Внезапная беременность разрушила планы Ивлеевой

Звезда после разрыва с Элджеем пока так и не обзавелась семьей, а о появлении детей, кажется, не может быть и речи. Знаменитая блондинка предпочитает усердно работать, а в перерывах между съемками – тусоваться на светских мероприятиях. Печально, что такой подход к жизни в свое время лишил Настю Ивлееву близкого человека.

Многие помнят времена, когда артистка снимала забавные ролики со своей подругой Идой Галич. Казалось, что девушки были созданы для того, чтобы дружить друг с другом. Но в какой-то момент этот шикарный дуэт распался. Девушки перестали общаться.

Пути блогеров разошлись, когда брюнетка забеременела. По ее словам, тогда она нуждалась в домашних посиделках, а подруга, наоборот, в тусовках. Получается, что внезапная беременность, можно сказать, разрушила планы Насти Ивлеевой на беззаботные выходы в свет с приятельницей. В общем, обе не смогли смириться с обстоятельствами.

Ида Галич намекнула, что тогда ждала поддержки от экс-супруги Элджея, но так ее и не получила. К тому же ей было сложно совмещать дружбу с семьей – это удается не многим женщинам.

Минувшим летом подруги обрадовали фанатов своим воссоединением, но оно оказалось недолгим.

“Не хочу тратить время на людей, которые не близки моему сердцу. Если мне не отвечают взаимностью, я тоже не пойду”, – так прокомментировала очередной разрыв отношений с Настей Ивлеевой блогер.