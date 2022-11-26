 

Мнение: Психологический стрим №38. “Расторжение общественного договора” – НАЧИНАЕТСЯ!!

26.11.2022, 0:55, Разное
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Близится пол-девятого – москвичи и все люди доброй воли прорываются сквозь час пик, чтобы успеть к началу Стрима Сапожника по самым животрепещущим событиям современности! Берегите ваши вопросы!

Поговорим часа два минимум, так что можно особо не спешить, друзья. Буду рад всем участникам. Велкам!

Источник: Размышления вольного социолога


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