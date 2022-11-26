Мнение: Психологический стрим №38. “Расторжение общественного договора” – НАЧИНАЕТСЯ!!

Близится пол-девятого – москвичи и все люди доброй воли прорываются сквозь час пик, чтобы успеть к началу Стрима Сапожника по самым животрепещущим событиям современности! Берегите ваши вопросы!

Поговорим часа два минимум, так что можно особо не спешить, друзья. Буду рад всем участникам. Велкам!