Мнение: Психологический стрим №38. “Расторжение общественного договора” – НАЧИНАЕТСЯ!!
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Близится пол-девятого – москвичи и все люди доброй воли прорываются сквозь час пик, чтобы успеть к началу Стрима Сапожника по самым животрепещущим событиям современности! Берегите ваши вопросы!
Поговорим часа два минимум, так что можно особо не спешить, друзья. Буду рад всем участникам. Велкам!
Источник: Размышления вольного социолога
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