Минкульт испытал церковные чувства к Ивлеевой

Попытка чиновников запретить суперпопулярный сериал Молочникова «Монастырь» не нашла поддержки.

Хроника событий

Премьера драматического сериала «Монастырь» о распутной девушке Маше (Анастасия Ивлеева), укрывшейся в монастыре, должна была состояться на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в сентябре. Он был уже заявлен в программе, но в последний момент из нее испарился-исчез. Говорили, что звонили сверху. Что скорее всего дело в режиссере Александре Молочникове, покинувшего страну и попавшего в черный список.

19 ноября на сервисе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» начался показ, который сразу вызвал гигантский интерес зрителей. За первые сутки «Монастырь» набрал более 250 тысяч просмотров, побив рекорд на «Кинопоиске». «По просмотрам сериал обогнал прежнего лидера «Дом Дракона», пятый сезон «Рика и Морти», «Нулевого пациента», «Закрыть гештальт», «Конец света» и четвертый сезон «Мажора», — сообщается в Telegram-канале киносервиса.

Успели показать первые две серии.

И тут вознегодовал Минкульт. РБК опубликовал ответ на свой запрос в министерстве:

ЦИТАТА

ИЗ ОТВЕТА МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ НА ЗАПРОС РБК:

«Было принято решение об отказе ООО «Кинокомпания ЛУНАПАРК» в выдаче прокатного удостоверения на сериал «Монастырь». Решение принято на основании подпункта «ж» пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм. Речь идет об оскорблении религиозных чувств верующих».

А вот кинокомпания «Лунапарк», занимавшаяся производством сериала «Монастырь» на запрос ТАСС сообщила, что не получала официальных документов от Министерства культуры РФ по отзыву прокатного удостоверения.

Зато Министерство культуры сочло необходимым передать РПЦ материалы по сериалу «Монастырь» для экспертной оценки. В РПЦ сочли, что «сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, соответственно, формирует неверное представление о русском Православии».

Надо сказать, что все эти запрещения, согласования, отказы в прокатке, отлучения выглядят довольно удивительно, потому что речь не идет о показах в кинотеатрах. И до сего дня прокатного удостоверения для платформ не требовалось.

Дальше совсем неожиданное. На помощь «Кинопоиску» и Молочникову пришел Роскомнадзор,

напомнив, что согласно закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» закон не предусматривает для онлайн-показа прокатного удостоверения, следовательно прав на запрещение у Минкульта нет.

Представители «Лунапарка» разумно предлагают спорящим верхам оценивать «Монастырь» — как и любые другие произведения — не по первым двум сериям, но целиком: «Со своей стороны мы готовы предоставить для этого все необходимые материалы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Кинопоиска».

А пока Минкульт, РПЦ, «Яндекс» и Роскомнадзор разбираются друг с другом, грозя «монастырю» своим уставом, — вертикально растет число просмотров первых двух серий.

Как блудница к вере шла

«Монастырь» — роман воспитания. Про то, как грешница (та самая блогерша Анастасия Ивлеева) — даром, что ли, зовут ее Мария — раскаялась. Тема перевоспитания сегодня в кино особенно востребована. Перевоспитывают мажора в «Холопе» Клима Шипенко, пранкера — в «Непослушнике» Владимира Котта, коррумпированную инспекторшу в «Почке», блогершу, сидящую на веществах в «Капельнике».

Все беды тусовщицы Маши, отдыхавшей в Дубае на деньги олигарха (мужа подруги), начались из-за секс-видео, которое распространили охотники за большими деньгами. Спасаясь от погони, да что там погоня — от смерти лютой! — она укрывается в стенах мужского монастыря в российской глубинке.

Здесь служит чистый сердцем, почти святой батюшка Варсонофий (Филипп Янковский), он спасает заблудшие души. Уличает папашу, который из-за собственных грешков мытарит своего сына. Избавляет девочку от заикания (почти цитата из «Зеркала» Тарковского). Отпускает грехи раскаивающимся. Наставляет сомневающихся. Если нужно, то и с помощью кулаков. Его мечтательный сын, отрок Георгий (Марк Эйдельштейн), восхищается отцом и мечтает о постриге в монахи.

Тут-то и появляется главное искушение в виде слишком раскрепощенной блондинки-блогерши, которая пытается совратить монахов (вспомнят вавилонскую блудницу). И от которой не в силах отвести глаз чистый отрок.

И блуднице Варсонофий поможет, определит ее прятаться от бандитов в монастырь женский, к матушке Елизавете (Наталья Кудряшова) и сестре Патрикее (Мария Миронова).

Ясно, что постепенно грешница осознает и свою вину, и свою ущербность. Настоятели монастыря помогут ее духовному перерождению.

Кино, на мой вкус, грубоватое, без оттенков. Но в котором есть странное ощущение сказочности, возможно, за счет самого места — монастырей Вологодской области.

А прежде всего, сериал держит актерская работа Филиппа Янковского.

Его отец Варсонофий — вроде бы идеальный священник, как из детского Евангелия, но актеру удается создать глубокий, неоднозначный характер человека верующего, однако не избавившегося от внутренней борьбы. И скорее всего в будущих сериях узнаем о его ошибках и грехах, которые он с божьей помощью искупает.

Вспомним, что последней ролью Олега Янковского стал образ Митрополита Филиппа в драме«Царь» Павла Лунгина. Так что Филипп и его Варсонофий — наследник по прямой. И тогда тоже картину пытались запретить некоторые священники, назвав фильм «ложью, клеветой и глумлением над русским народом, над Православной верой, над тысячелетней Российской государственностью, над Христовой Церковью, над Святым Митрополитом Филиппом и над Царем Иоанном Васильевичем Грозным».

Как ни относись к сериалу, зритель имеет право его смотреть, а «Кинопоиск» — показывать.

В этой многосерийной картине — ноль какой бы то ни было «дискредитации», тем более «извращенного образа монашества». Так и «Отца Сергия» Толстого срочно запретить следует.

Лариса Малюкова,

обозреватель «Новой газеты»

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