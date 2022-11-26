Мнение: Опоздание

Я уже писал, что логика текущего момента будет вынуждать кремлевский режим принимать решение о переводе не только ВПК, но и всей страны на военные рельсы. Здесь можно возразить: а вот Америка 20 лет воевала в Афганистане и ничего не переводила. Россия в Сирии воюет уже который год и вроде тоже нет необходимости. Есть примеры затяжных войн, причем высокой интенсивности — та же вьетнамская война США — и опять же, страна-агрессор как-то обходилась без столь экстремальных мер.

Да, но есть нюанс, как в анекдоте про Василия Ивановича и Петьку. Это всё периферийные конфликты, в ходе которых не стоял вопрос о существовании режима. Путин же 24 февраля не просто влез в авантюру, но он не сумел закончить ее, не переводя вопрос о ее завершении в проблему критического уровня. Теоретически весенние Стамбульские соглашения могли бы стать хотя и достаточно неприятным, но все-таки относительно приемлемым финалом этого мероприятия без выхода на экзистенциальный уровень. Но тут произошла Буча, которая обнулила все договоренности и перевела неудавшуюся спецоперацию в безнадежную по своему содержанию войну вначале затяжную, а теперь и войну на истощение. По сути, Буча стала тем «черным лебедем», который прилетел для Кремля абсолютно неожиданно для него и полностью изменил всё.

Теперь уже даже неважно, что на самом деле произошло в Буче, так как она случилась крайне вовремя в нужном месте и в нужное время. Таких случайностей не бывает, за произошедшим по всей логике не может не стоять умный и совершенно безжалостный игрок. Какой — тут простор для любого творчества. Впрочем, миф и легенда уже созданы, и никто не будет вдаваться в подробности. Событие перешло в состояние, когда любая точка зрения, отличающаяся от официальной, будет маргинальной по определению.

В общем, теперь завершить этот конфликт мирно практически невозможно, для этого нет никаких предпосылок. Оговорюсь — при текущих исходных данных. В случае смены российского руководства появляются варианты, если же сменится украинское — изменений, скорее всего, не произойдет.

Раз так, то пока Путин занимает текущее положение, у Кремля есть только два выхода — начинать мобилизацию страны и перевод ее на военные рельсы или игнорировать происходящее, дополняя весь имеющийся обширный комплект проблем и противоречий новым.

Скорее всего, Кремль будет игнорировать любую логику и до последнего будет отказываться от решения тех задач, которые вытекают из сложившегося положения вещей. Ничего, кстати неожиданного и нового: политика затягивания любого, даже простого решения — это визитная карточка режима и лично Путина. Любое решение принимается настолько поздно, что в нем уже утрачена необходимость, а нужно реагировать на новые, гораздо более серьезные вызовы. И это тоже игнорируется и затягивается, и так — все время.

Будет удивительно, если Путин вдруг начнет принимать решения как и положено, а не как всегда. И пока никаких отклонений: уже несколько раз заявлено, что никаких экстренных мер приниматься не будет, нужно работать лучше, и тогда все сразу наладится.

К чему приведет подобный стиль, да еще и в экстремальной обстановке, представить несложно: где-нибудь к весне боевые действия станут одним нескончаемым кризисом, а точнее — целым валом кризисов по всем направлениям, которые как раз примерно через полгода начнут сливаться в один, резонируя друг с другом и создавая «идеальный шторм». Весна — максимум начало лета 23 года станут при такой управленческой парадигме принятия решений точкой экстремума.

Но что произойдет, если предположить фантастический сюжет — Путин все-таки решит вопреки всему и себе в первую очередь начать реагировать на имеющиеся проблемы, а не на те, которые были два-три-пять месяцев назад? Перевод страны на военный лад — процесс системный, и требует создания мобилизационного плана. Без него толку не будет, так как это структурированный и взаимоувязанный проект для всех без исключения отраслей и областей жизни страны. По кускам, как это уже было продемонстрировано с мобилизацией, ничего толком не выйдет.

Есть такой план? Или его только будут лихорадочно создавать? Не знаю. Скорее всего, его нет — и опять же, по той самой причине, по которой мобилизация оказалась совершенно неожиданной. Военная доктрина не предусматривает вообще мобилизацию как таковую. Это чистой воды экспромт. Поэтому логично предположить, что МП-2023 только предстоит создать, а дело это не сильно быстрое, между прочим. Даже в крайне сжатом и ускоренном сценарии речь может пойти о трех-шести месяцах. То есть, как раз к началу лета, когда ситуация примет характер «идеального шторма», а значит — прежде чем вводить мобплан, придется еще провести хоть какие-то антикризисные мероприятия стабилизационного характера.

Косвенно отсутствие мобилизационного плана вытекает из сегодняшнего распоряжения Путина создать к 1 апреля 2024 года систему учета военнобязанных, подлежащих мобилизации. То есть – её на сегодняшний момент просто нет. Есть много-много папок с личными делами в военкоматах, а вот системы нет. Разумно предположить, что и по всем остальным направлениям с мобилизационными планами дела обстоят примерно также. Поэтому готовность общего мобилизационного плана к лету 2023 года – это самый короткий срок, в обстановке экстремальных сверхусилий, которых пока не видно даже в постановке задачи.

Вопрос ребром — справится ли со всем этим комплексом задач нынешняя бюрократия, гражданская и военная? Я лично сомневаюсь. Начнут, наверное, бодро, а потом, как это уже было с «пандемией», все начнет рассыпаться. Периоды лихорадочных усилий будут перемежаться с периодами вынужденной релаксации системы управления, которая просто не тянет работать в постоянно антикризисном режиме. Мы это видели по «волнам» эпидемии, которые строго подчинялись принципу Фейгенбаума: циклы активности и релаксации «сжимались» и становились всё короче. На одном из семинаров осенью 2021 года я сказал, что «сжатие» этих циклов неизбежно сольется в точку где-то к концу весны 2022 года, и режим больше не сможет вытягивать проект «пандемия». Примерно то же и произошло — “пандемия” без объявления о победе над ней просто исчезла из пространства, и предыдущий кризис был закрыт другим — боевыми действиями. Которые, как и пандемия, подчиняются тем же самым закономерностям. Прямо сейчас — период релаксации, который где-то в течение нескольких недель-месяца обязан закончиться и снова возникнет период активности. Это не обязательно будет наступление, отступление и сдача позиций — тоже активность управленческой системы. Я так понимаю, что запуском нового цикла активности станет изменение ситуации вокруг Запорожской АЭС и Энергодара, после чего можно будет ожидать каких-либо действий в Запорожской области — последнем «зубце» трезубца «Харьков-Херсон-Запорожье». Два «зубца» уже отработали, остается третий. Возможно, будет что-то иное, но цикл уже вот-вот будет перезапущен.

Но мы о мобилизационном плане. В силу складывающейся обстановки он, безусловно, необходим, но его уже точно не успевают создать. Криво-косо, на коленке — хоть завтра. Сколь-либо системно и нормально — это как минимум в течение полугода. Когда он перестанет быть актуальным. И вот это бесконечное запаздывание во всем, которое является отличительной чертой и режима, и лично Путина, сейчас начинает работать против него. Запас прочности исчерпан. Даже удивительно, что его так надолго хватило.

Сказанное означает: почти неважно, будет ли Путин проводить мобилизацию страны или будет прятаться по кустам и бункерам от проблем и затягивать их до полной неразрешимости. У него уже просто нет времени на то, чтобы сделать все хоть как-то «по уму». Поэтому поражение сомнений не вызывает. Остается вопрос о цене и последствиях поражения. Ну, и о том количестве жертв, которые еще будут. Бессмысленных и никому не нужных жертв с обеих сторон.

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