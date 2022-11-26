Das Erste – в Великобритании начинают сомневаться в правильности брексита

Экономические неурядицы в Великобритании привели к тому, что в стране снова обсуждают брексит, пишет Das Erste. Отмечается, что в обществе растёт скепсис: согласно опросам, 56% британцев теперь считают выход из ЕС ошибкой.



AP

Брексит снова стал одной из главных тем в британских СМИ, пишет Das Erste. Причина заключается в том, что в минувшие выходные в Sunday Times появилась информация, что премьер Великобритании Риши Сунак якобы намерен осуществить сближение с ЕС по примеру Швейцарии в рамках борьбы с экономическим кризисом.

Сам Сунак отрицает эти слухи, отмечает издание. «Под моим руководством Великобритания не вступит ни в какие отношения с ЕС, в рамках которых нам пришлось бы следовать законам ЕС. Я голосовал за брексит — и я верю в брексит», — приводит Das Erste слова британского премьера.

Дебаты об отношениях Великобритании с ЕС разгорелись из-за трудного экономического положения, пишет Das Erste. На данный момент инфляция в Великобритании составляет 11,1%: в 2023 году прогнозируют сокращение экономики на 1,4%. Многие выступающие за брексит политики связывают экономические трудности с украинским кризисом, однако ряд экспертов центра прогнозов OBR подсчитали, что в последующие годы торговля Великобритании станет на 15% меньше в сравнении с уровнем, который бы был, если бы страна осталась в ЕС.

Как отмечает Das Erste, в британском обществе растёт скепсис в отношении брексита. Согласно недавнему опросу от YouGov, 56% британцев считают брексит ошибкой. При этом объединение промышленных предприятий Великобритании выделяет ещё одну проблему: нехватку кадров. Эту проблему можно было бы решить за счёт либерализации миграционного законодательства, однако снижение потока мигрантов было одним из главных обещаний сторонников брексита.