 

Das Erste – в Великобритании начинают сомневаться в правильности брексита

26.11.2022, 0:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Экономические неурядицы в Великобритании привели к тому, что в стране снова обсуждают брексит, пишет Das Erste. Отмечается, что в обществе растёт скепсис: согласно опросам, 56% британцев теперь считают выход из ЕС ошибкой.


AP

Брексит снова стал одной из главных тем в британских СМИ, пишет Das Erste. Причина заключается в том, что в минувшие выходные в Sunday Times появилась информация, что премьер Великобритании Риши Сунак якобы намерен осуществить сближение с ЕС по примеру Швейцарии в рамках борьбы с экономическим кризисом.

Сам Сунак отрицает эти слухи, отмечает издание. «Под моим руководством Великобритания не вступит ни в какие отношения с ЕС, в рамках которых нам пришлось бы следовать законам ЕС. Я голосовал за брексит — и я верю в брексит», — приводит Das Erste слова британского премьера.

Дебаты об отношениях Великобритании с ЕС разгорелись из-за трудного экономического положения, пишет Das Erste. На данный момент инфляция в Великобритании составляет 11,1%: в 2023 году прогнозируют сокращение экономики на 1,4%. Многие выступающие за брексит политики связывают экономические трудности с украинским кризисом, однако ряд экспертов центра прогнозов OBR подсчитали, что в последующие годы торговля Великобритании станет на 15% меньше в сравнении с уровнем, который бы был, если бы страна осталась в ЕС.

Как отмечает Das Erste, в британском обществе растёт скепсис в отношении брексита. Согласно недавнему опросу от YouGov, 56% британцев считают брексит ошибкой. При этом объединение промышленных предприятий Великобритании выделяет ещё одну проблему: нехватку кадров. Эту проблему можно было бы решить за счёт либерализации миграционного законодательства, однако снижение потока мигрантов было одним из главных обещаний сторонников брексита. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.11.22 / Отказ от тиары Елизаветы II и дискредитация: Придворные уличили притворную Маркл в ненасытности

22.09.22 / В Зеленограде пройдет капитальный ремонт спортшколы “Рекорд”

06.01.22 / Бузова, которой нет, и тигрёнок – Личное мнение

13.07.20 / Скандалы: Агент Карла

28.07.20 / Дженнифер Лопес отметила день рождения с Алексом Родригесом и детьми на пляже в Хэмптонсе

25.08.21 / 50-летний блогер создает модные образы благодаря гармоничному сочетанию цветов

23.11.22 / Какие внедорожники подешевели осенью 2022 года?

11.09.21 / Корочка будет идеально хрустящей: все зависит от того, как выложить мясо (трюк)

27.03.21 / Сотрудник российского консульства в Страсбурге, воровавший велосипеды, стал преподавателем Военно-дипломатической академии

15.08.22 / Вырви газ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика