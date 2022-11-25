Россияне предпочитают частный дом квартире: в полтора раза больше сданных объектов

Эксперты ВТБ обнаружили интересные данные

на рынке недвижимости. В 2022 году общая площадь сданных частных домов в России

в полтора раза превысит метраж введенных в эксплуатацию квартирных комплексов.

Получается, что россияне все больше предпочитают отдельный дом квартире в ЖК. В

текущем году в процентном соотношения доля частных домов дойдет до 62% против

38%, приходящихся на квартиры.

Тенденция зародилась еще в 2020 году во

время карантинных ограничений, а затем окрепла в прошлом году. Впервые в

истории в 2021 году объем рынка частных домов превысил аналогичный показатель

для многоквартирного жилья. Уже в этом году разрыв между сегментами увеличился на

серьезные значения.

Так, ВЦИОМ заявляет, что 40% российских

семей планируют обосноваться именно в частном доме. Срок осуществления такого

решения — ближайшие пять лет. При этом, семьи рассматривают как покупку

готового объекта, так и строительство дома по индивидуальному решению.

Аналитики добавляют, что за последний год

сдано и заселено примерно 54,2 миллиона квадратных метров частных домов. Таких

показателей ранее не отмечалось.