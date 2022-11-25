Обозреватель TAC – Зеленский был бы рад воевать с Россией до последнего американца

Америке следует отказаться от своей мантры о том, что в украинском конфликте «всё решать Киеву», пишет старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу в своей статье для The American Conservative. Недавняя попытка Украины втянуть США и НАТО в конфликт с Москвой не увенчалась успехом, но она почти наверняка повторится, уверен автор. По его словам, Зеленский «заботится об Украине, а не о США, и был бы рад воевать с Россией до последнего американца, если потребуется».



AP

Соединённым Штатам следует отказаться от своей мантры о том, что в украинском конфликте «всё решать Киеву» и нужно продолжать открывать дипломатические каналы для общения с Москвой, пишет старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу в своей статье для The American Conservative.

«Следует отдать должное президенту Джо Байдену: он явно был недоволен, когда президент Украины Владимир Зеленский попытался ложью втянуть США в войну», — отмечает автор.

По словам Бэндоу, в Вашингтоне и по всей Европе на прошлой неделе все затаили дыхание в ожидании, когда станет известно, чья ракета упала в Польше, убив двух человек.

«К счастью — во всяком случае, ради мира во всём мире — снаряд был украинским, — пишет обозреватель The American Conservative. — Однако это не помешало Зеленскому бить в барабаны войны».



В последний раз, как напоминает автор, нечестным образом Америку втянул в конфликт президент США Джордж Буш, но она, по крайней мере, велась против слабой страны третьего мира — Ирака.

Однако и тогда последствия всё равно были катастрофическими: тысячи убитых и десятки тысяч раненых американцев, сотни тысяч убитых мирных иракцев, потраченные впустую триллионы долларов и пылающий Ближний Восток.



Но то, что пытался сделать Зеленский, гораздо серьёзнее, подчёркивает Бэндоу. Он назвал удар по Польше «серьёзной эскалацией», требующей ответа, хотя в случае, если бы ракета была запущена Россией, этот вопрос не имел бы никакого отношения к Украине.

НАТО, а не Киев, несёт ответственность за принятие решения о том, что для альянса является поводом для войны. Если бы всё зависело от решения Зеленского, то американские бомбы и ракеты сыпались бы на Москву как минимум с 25 февраля, уверен автор.



«Позиция Зеленского, конечно, понятна. Он заботится об Украине, а не о США, и был бы рад воевать с Россией до последнего американца, если потребуется», — говорится в статье.

Однако, с точки зрения американцев, его позиция подчёркивает опасность ведения опосредованной войны с серьёзной ядерной державой при формальной передаче процесса принятия всех решений в этом конфликте стороне, наиболее заинтересованной в продолжении и эскалации противостояния.



В этом случае вступление США и НАТО в войну может спровоцировать крупный конвенциональный конфликт, который может привести к использованию тактического ядерного оружия или даже к нанесению стратегических ядерных ударов по всему миру, от РФ до Европы и США.

«Это будет катастрофическим результатом для всех вовлечённых сторон, в том числе Украины», — уверен Бэндоу.

И даже если бы заблудившая российская ракета действительно упала на территорию страны — члена НАТО, то и в этом случае было бы достаточно плохо рисковать развязыванием ядерной войны, убеждён автор. Это, безусловно, потребовало бы предупреждения, а возможно, и применения значимых нелетальных последствий, но не полномасштабной войны.



Но ракета была не российской. И США жизненно заинтересованы в том, чтобы не начать войну из-за лжи, подчёркивает автор. При этом американский госсекретарь Тони Блинкен попытался тогда замять разногласия с Киевом, действуя так, как будто притворство Зеленского было чем-то незначимым, и даже пообещал предоставить Украине дополнительную военную помощь.

Однако нечестное поведение Украины было настолько вопиющим, что союзные дипломаты в частном порядке выразили своё огорчение. Один из них заявил СМИ: «Это становится нелепым. Украинцы разрушают наше доверие к ним. Украину никто не обвиняет, а они открыто лгут. Это разрушительнее самой ракеты».

По мнению Бэндоу, Вашингтону следует отказаться от своей мантры о том, что «всё решать Киеву». Это не так, и так не должно быть — по крайней мере, пока американцы вливают в Украину деньги и оружие, подвергая себя опасности в случае распространения конфликта. Администрация Байдена, убеждён обозреватель The American Conservative, должна чётко дать понять, насколько далеко простирается её поддержка и что она не будет вступать в горячую войну.

Вашингтону, считает автор, также следует и дальше открывать дипломатические каналы с Москвой, что, по-видимому, уже происходит, по крайней мере, в некоторой степени, если принять во внимание сообщения о состоявшейся на прошлой неделе встрече директора ЦРУ Уильяма Бёрнса с его российским коллегой.

Америке, по мнению Бэндоу, также необходимо заняться европейцами, особенно самыми рьяными ястребами, которыми, как правило, оказываются одни из самых «легковооружённых» стран, например страны Прибалтики.

«Легко жертвовать чужими жизнями и деньгами, и, по сути, именно в этом большинство «союзников» США видят свою роль как в двустороннем, так и в многостороннем партнёрстве в сфере безопасности. Вашингтон покорно соглашается защищать их, поскольку это его долг; они же великодушно соглашаются на защиту, поскольку это их право. Эти отношения более нежизнеспособны», — подчёркивает автор.

По словам Бэндоу, американская иностранная помощь должна отвечать американским интересам.

США должны сократить военную помощь Киеву и особенно Европе, считает он. Европейцам давно пора серьёзно отнестись к своей обороне. Но это произойдёт только тогда, когда Вашингтон перестанет всё за них делать. Американские военные по-прежнему задействованы по всему мире. И европейцы должны обезопасить свой континент, сняв с США как минимум одну ненужную военную ответственность, полагает Бэндоу.

«Вводящий в заблуждение ракетный гамбит Зеленского усиливает необходимость смены курса Вашингтона. Он (Зеленский. — ИноТВ) сделал всё возможное, чтобы использовать якобы ошибочный удар своих вооружённых сил, чтобы втянуть НАТО в конфликт его страны против России. Почти наверняка это повторится. США и их союзники должны заняться возведением противопожарной полосы, чтобы не допустить распространение этого конфликта», — подытоживает обозреватель The American Conservative.